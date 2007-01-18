Сколько лет столетнику

На нашихподоконниках прижилось в основном алоэ древовидное. Но любители выращивают и другие виды – алоэ настоящее, или барбадосское, и алоэ мыльное. На подоконнике мыльное смотрится более интересно за счет мясистых листьев с белыми пятнышками. Да и сок отжимать удобнее – больше мякоти в листьях.

Об агротехнике выращивания и уходе за столетниками даже писать как-то неудобно – настолько они неприхотливы и всем хорошо известны. А вот как повысить «качество урожая», сказать необходимо.

Перед тем как срезать листья, растение пару недель не поливают. Это способствует накоплению их целебных сил. Срезать нужно только взрослые нижние листья. И еще листья нужно простимулировать. Этот эффект открыл великий русский врач В.П. Филатов, который обратил внимание на то, что в клетках тканей, помещенных в стрессовые условия, образуются соединения (биогенные стимуляторы), повышающие жизненность клеток и всего организма в целом. Для этого срезанные листья заворачивают в плотную бумагу и выдерживают 10–12 дней в нижней части холодильника.

Биостимуляторы, к которым отнесли алоэ, каланхоэ и очиток большой, обладают способностью повышать защитные функции организма и усиливать репаративные процессы в тканях.

Со временем переросшее растение теряет декоративный вид. Отщипните от него пасынок и укорените. Когда новое растение окрепнет, из старого заготовьте целительный сок.

Свежий сок хранится недолго. Поэтому смешайте его с медом в пропорции 1:1 или законсервируйте небольшим количеством спирта.

Елена ГАНДУРИНА, канд. биол. наук

Лечебник

Грипп не пройдет!

Самый знаменитый рецепт из столетника применяется для поддержания жизненных сил организма и увеличения его защитных функций. Он гласит: выпивать один или два раза в день столовую ложку смеси сока алоэ с медом и кагором (в равных частях). Особенно это актуально сейчас, зимой.