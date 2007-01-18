Поросячья покупка в год свиньи

Я хочу купить карликового поросенка. Но у меня дома живет собака – шпиц. Смогут ли они подружиться?

(Виталий Комаров, г. Екатеринбург)

К арликовые свиньи – общительные, беззлобные, любопытные животные. Если у вашего шпица веселый, добрый нрав, в таком случае поросенок вполне может стать ему хорошим другом и компаньоном по играм.

Сколько раз покупала в магазине живых речных раков, чтобы они жили дома в аквариуме. Как их кормить, я узнала, а они все равно гибнут. Почему? (Мария Селиванова, г. Нижний Новгород)

Р ечные раки очень требовательны к чистоте воды и достаточному количеству кислорода. В аквариуме они по­просту травятся продуктами распада собственной жизнедеятельности, задыхаются и умирают. Оборудуйте аквариум компрессором для аэрации воздуха и фильтром для очистки воды.

В сентябре на даче мы нашли ежика и забрали его с собой в город. Однако с его содержанием вышло столько проблем... Можно ли сейчас отвезти колючего обратно в лес? (Семья Шуваловых, г. Калининград)

Н и в коем случае нельзя отпускать ежа в лес зимой! Он обязательно погибнет. Ведь ежик не успел заготовить запасов на зиму и устроить нору для спячки. Дождитесь весны, когда сойдет снег и появится листва. Тогда и отпустите его в «родные пенаты».

Мой кенар стал странно себя вести. Он, как пьяный, качается на ветке, не летает и вместо знакомых трелей издает какие-то хрюкающие звуки. В чем дело? (Ольга Зубова, г. Саранск)