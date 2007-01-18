Ходячие шкатулки

Не меньше метра - на нос!

К сожалению, непривередливость в еде, выносливость и приспосабливаемость, сравнительно недорогая цена сослужили им плохую службу. Многие владельцы даже не подозревают, что это существо, не способное выразить свое неудовольствие голосом, а часто и поведением, – медленно умирает. На наших глазах. Их мучения начинаются сразу же после отлова из дикой природы. Так что, если вы хотите обзавестись черепашкой – создайте ей приличные условия для жизни в неволе.

Чаще всего черепашку заводят ребенку. Ведь ухаживать за ней способен даже трехлетний малыш. Проследите за тем, чтобы общение ребенка не перешло в издевательство над животным. Черепашку нельзя кидать, хватать за лапы и голову, ставить на нее предметы. Чересчур громкие звуки сильно пугают и нервируют ее. Застряв где-нибудь среди мебели, она не в состоянии выбраться самостоятельно. Черепашка не издает звуков, не запищит от боли или страха. Объясните это ребенку.

К нам черепашата попадают, как правило, в трех-пятилетнем возрасте. Причем лучше всего они чувствуют себя в компании. И если вы не можете уделить своему питомцу много времени, приобретите сразу две-три «живые шкатулки». А взрослыми они становятся годам к десяти, когда панцирь достигает наибольшей прочности.

Черепашек содержат в пластиковых или стеклянных емкостях – террариумах. Поставьте его в светлом месте без сквозняков. На одну черепашку должен приходиться хотя бы один квадратный метр площади. Дно желательно выложить камнями, достаточно крупными, чтобы она не смогла их проглотить, и без острых краев, чтоб не царапали панцирь. Сделайте ей также по ее размерам пещерку-укрытие. Иногда можете выпускать ее погулять по комнате. Но постоянно находиться на полу ей просто опасно, хотя именно так их чаще всего и содержат. Дело в том, что температура тела черепахи зависит от окружающей среды и должна составлять 25–27 градусов. На полу в наших широтах большую часть года ей попросту холодно! Тогда она перестает есть, забивается куда-нибудь в угол и медленно умирает. А владельцы считают, что таким образом она впадает в спячку... А еще некоторые горе-­хозяева, боясь поцарапать паркет в доме, полностью обрезают бессловесной черепахе когти. Таким бы руки отрывать!..



Интеллектуалка в панцире



Черепашки обожают купаться. Оборудуйте ей небольшой водоемчик, из которого она могла бы выбираться самостоятельно. Вода в нем должна доходить до середины панциря, чтобы купальщица не захлебнулась, с температурой около 35 градусов. Поилка должна стоять отдельно. Если ваш любимец сильно испачкался, можете его искупать в теплой ванне с детс ким мылом, но не чаще одного раза в месяц. Моете только панцирь и только губкой. Потом вытираете мягким полотенцем и помещаете в террариум. На пол вымытую черепашку отпускать нельзя – простудится!

Как и все молодые животные, черепашки любят поиграть. Купите ей небольшой мячик, который она не сможет проглотить, – пусть забавляется!

Едят эти рептилии, только когда им тепло. Черепашку бес­полезно кутать в шерстяное одеяло. Установите в террариуме лампу и включайте ее утром и вечером часа на два, чтобы черепашка погрелась и поела. Но не помещайте лампочку очень близко к панцирю – возможен ожог. Молодых особей кормят ежедневно, взрослых – через день. Летом приносите траву с улицы. Едят они практически все. Но не давайте хлеб, молоко, каши, корма для кошек и собак, цитрусовые.