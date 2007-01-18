Кто в доме хозяин?

Не спешите с ответом. Лучше припомните все, что происходило на новогоднем торжестве, ответьте на поставленные вопросы. И посмотрите на ситуацию трезвыми глазами: а вдруг это только кажется, что хозяин – вы? А на самом деле ваша собака давным-давно взяла вас «на поводок»…

К ак ваша собака помогала вам в подготовке к Новому году?

а) охотилась за кусочками, падавшими со стола во время готовки;

б) охотилась на приходящих гостей;

в) сидела привязанной к батарее, чтобы не путалась под ногами.

Какую роль она сыграла на новогоднем семейном представлении?

а) Снегурочки;

б) собаки Павлова, без конца выделяющей слюну;

в) собаки Баскервилей.

Какой подарок вы положили вашей собаке под елку?

а) сахарную косточку;

б) здоровенный кнут;

в) ваша собака сама по себе – подарок.

Кто по итогам праздника был счастливее?

а) вы;

б) ваша собака;

в) гости, которым посчастливилось уйти живыми.

Как вы развлекались под утро?

а) собака подпевала вам;

б) вы – подвывали собаке;

в) концерт был прекращен милицией по многочисленным просьбам соседей.

Что пила ваша собака на Новый год?

а) воду;

б) водку;

в) валерьянку.

Чем она похмелилась с утра?

а) рассолом;

б) пивом;

в) первым попавшимся, до чего дотянулась, очнувшись утром на праздничном столе.

Кто кого выгуливал утром 1 января?

а) вы – вашу собаку;

б) ваша собака – вас;

в) вы вообще остались дома, вытерев лужицы и подобрав кучки.

И что в результате?

Если в ваших ответах преобладают пункты «а» – значит, хозяин в доме, безусловно, вы.

Если больше всего пунктов «б» – у вас в семье настоящая демократия.