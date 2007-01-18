Кто в доме хозяин?

Не спешите с ответом. Лучше припомните все, что происходило на новогоднем торжестве, ответьте на поставленные вопросы. И посмотрите на ситуацию трезвыми глазами: а вдруг это только кажется, что хозяин – вы? А на самом деле ваша собака давным-давно взяла вас «на поводок»…
Как ваша собака помогала вам в подготовке к Новому году?
а) охотилась за кусочками, падавшими со стола во время готовки;
б) охотилась на приходящих гостей;
в) сидела привязанной к батарее, чтобы не путалась под ногами.
Какую роль она сыграла на новогоднем семейном представлении?
а) Снегурочки;
б) собаки Павлова, без конца выделяющей слюну;
в) собаки Баскервилей.
Какой подарок вы положили вашей собаке под елку?
а) сахарную косточку;
б) здоровенный кнут;
в) ваша собака сама по себе – подарок.
Кто по итогам праздника был счастливее?
а) вы;
б) ваша собака;
в) гости, которым посчастливилось уйти живыми.
Как вы развлекались под утро?
а) собака подпевала вам;
б) вы – подвывали собаке;
в) концерт был прекращен милицией по многочисленным просьбам соседей.
Что пила ваша собака на Новый год?
а) воду;
б) водку;
в) валерьянку.
Чем она похмелилась с утра?
а) рассолом;
б) пивом;
в) первым попавшимся, до чего дотянулась, очнувшись утром на праздничном столе.
Кто кого выгуливал утром 1 января?
а) вы – вашу собаку;
б) ваша собака – вас;
в) вы вообще остались дома, вытерев лужицы и подобрав кучки.
И что в результате?
Если в ваших ответах преобладают пункты «а» – значит, хозяин в доме, безусловно, вы.
Если больше всего пунктов «б» – у вас в семье настоящая демократия.
А в случае, если преобладают пункты «в», ваша собака – настоящий тиран и диктатор! Пора принять соответствующие меры: заняться дрессировкой!