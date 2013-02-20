Любимые ромашки...

Очень люблю садовые ромашки. У меня их много, но красивые махровые сорта очень медленно размножаются, а некоторые кусты почему-то часто гибнут зимой. Можно ли их размножить семенами? И когда это нужно делать?

Маргарита Кофанова, Кольчугино

Ромашка, или нивяники обыкновенный и великолепный, – любимые у всех дачников садовые цветы. Они неприхотливы, разрастаются хорошо, цветут долго. Но любые растения требуют особенностей ухода. Кусты нивяников нужно омолаживать не реже одного раза в 3–4 года, иначе они мельчают, начинают хуже цвести или вообще пропадают зимой. И чем интереснее сорт, тем он капризнее.

Размножаются ромашки вегетативно делением куста или укоренением дочерних розеток. Но для получения большого количества посадочного материала можно посеять семена в начале лета. К осени сформируются приличные розетки, и на второй год ромашки зацветут. Однако можно получить цветущие растения уже в этом году. Достаточно посеять семена на рассаду.

Купите семена понравившихся вам сортов. Обычно им не требуется стратификации и специальной подготовки. Однако обработка стимуляторами прорастания не помешает. Наполните лоточки смесью дерновой земли, торфа и песка (1:1:1) и посейте вразброс семена. Накройте п/э пакетом и поставьте в тёплое место. Когда через 2–3 недели появятся всходы, пакет снимите и перенесите лоточки на свет. После появления 2–3 листочков, распикируйте рассаду в отдельные ёмкости. В конце мая высадите их в «школку». При хорошем уходе в этом сезоне большая часть ромашек зацветёт.

Не удивляйтесь, если выросшие из семян растения будут отличаться от заявленных по оттенкам венчиков, по размерам цветка и по степени махровости. И по высоте кусты могут разниться. Этот факт расхождения сортовых признаков является неизбежным при семенном размножении. Однако не обязательно получатся менее интересные экземпляры. Очень возможно получение весьма оригинальных форм, и тогда коллекция ваших ромашек пополнится новыми сортами.

Сегодня селекционеры предлагают новые интересные сорта нивяников. Сорт Amelia распускает соцветие диаметром 12 см! У сорта Switzerland не такой огромный цветок, «всего» 9 см в диаметре, зато он цветёт очень обильно.

Среди махровых сортов особенно хорош FionaCoghill. И ещё интересен сорт Snehurka. Он низкорослый (до 35 см) и украшен белыми крупными «помпонами». Удачи!