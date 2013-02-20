Прививка от неприятностей

Никто не сомневается в том, что детство для человека – самый важный период: именно в это время определяется его дальнейшая жизнь. У растений все точно так же: ни один день жизни рассады не проходит бесследно. Но, к сожалению, многие огородники искренне считают, что главная цель выращивания рассады – обмануть время и наше короткое лето: раньше посеял – раньше собрал урожай. Вот и получается, что по незнанию или из-за нашей самоуверенности детство растений оказывается особенно неблагополучным!

Это потом, самозабвенно ухаживая за высаженными в грунт растениями, мы начинаем лихорадочно наверстывать упущенное. Но, к сожалению, результат радует не всегда: подорванное в детстве здоровье уже не восстановишь! Вот и приходится «валить с больной головы на здоровую», обвиняя во всем погоду! А, может, не стоит создавать заведомо аховую ситуацию? Ведь теперь в нашем распоряжении достаточно средств, при помощи которых можно помочь растениям вырасти здоровыми!

Боитесь использовать «вредную химию»? Правильно делаете, ведь экологическая обстановка вокруг нас и без того достаточно напряженная, зачем же усугублять ситуацию?! Тем более, что в продаже можно найти природные препараты, состав которых ученые подсмотрели у самих растений! Среди них природный стимулятор иммунитета растений «ПРОРОСТОК», выпускаемый компанией «ОРТОН» (единственной в России, занимающейся проблемами плодообразования профессионально).

Название препарата довольно красноречивое, поэтому в презентации не нуждается, а вот о его свойствах поговорить стоит. В основе препарата – арахидоновая кислота, природное соединение, вырабатываемое самими растениями. Для чего она им нужна? Во-первых, чтобы повысить устойчивость к самым различным возбудителям заболеваний, которых в окружающей среде полным-полно! Ведь даже непроклюнувшееся семечко может стать добычей сотен патогенов, а что говорить о слабых ростках?!

«ПРОРОСТОК» поможет всходам и молодой рассаде благополучно пережить все неблагоприятные условия, которые подстерегают их на наших подоконниках. Думаете, за толстым оконным стеклом их не так много? Тогда вспомните сухой и жаркий воздух наших квартир. Короткий день. Катастрофический дефицит солнечного света. Отсутствие перепадов ночных и дневных температур, без которых в природе не обходятся ни одни сутки. Сквозняки или, наоборот, застоявшийся воздух. Переливы или излишне сухая почва. Плохое качество самой почвы. Тесная емкость, загущенные посевы, вредители и болезни... Ну что, продолжать перечисление всех неприятностей, которые делают жизнь нашей рассады не такой уж радужной?

И мало вздыхать над растениями и сочувственно подливать им водички! Им надо помочь по-настоящему, например,обработать раствором препарата «ПРОРОСТОК», который, кстати, является еще и регуляторам роста. Знаете, что при этом произойдет? Когда мы опрыснем всходы раствором этого препарата, входящая в его состав арахидоновая кислота подаст сигнал мнимой опасности, что вызовет в растении своеобразный мобилизующий стресс. Получится самая настоящая прививка от болезней и других неприятностей! А можете начать обработку прямо с семян: растворите содержимое ампулы в 0,5 л воды и замочите их в полученном растворе. Если семян не так много, можно приготовить порцию поменьше, растворив в 100 мл воды всего 10 капель препарата. Сколько времени держать семена в растворе? Все зависит от культуры: огурцы замачивают на 30-40 минут, помидоры, перцы, баклажаны и морковь примерно на один час, чернушку лука держат 30-60 минут. А вот семенной картофель и севок репчатого лука просто-напросто опрыскивают – удобно и экономно!

Полученный иммунитет к неприятностям будет действовать в течение месяца, а потом обработку можно повторить. Как результат – благополучно растущие и хорошо развивающиеся растения, которые в дальнейшем будут так же благополучно формировать урожай экологически чистых и здоровых плодов. Который вам обязательно понравится!