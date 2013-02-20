Приручил? Отвечай…

Мы недавно всей семьёй уезжали в отпуск на две недели. Отдохнули хорошо, да вот почти все наши комнатные цветы засохли за это время. Почему так получилось, ведь мы их обильно полили перед отъездом? Даже летом они легко пережили наше отсутствие.

С уважением, ваши читатели Перепёлкины, Саратов

Уезжая в отпуск, нам приходится подумать, с кем оставить своих домашних питомцев. С собачками и кошечками надо гулять, кормить, играть. А о комнатных растениях, которые такие же члены семьи, мы думаем в последнюю очередь или совсем не думаем – полили перед отъездом, и достаточно. Очень плохо! За 1–2 недели неправильного ухода можно безвозвратно потерять всех своих комнатных любимцев. И особенно актуальна тема засухи… зимой.

Все растения, которые у нас называются комнатными, на самом деле произрастают в разных частях земного шара в дикой природе. Подавляющее большинство декоративно-лиственных и красивоцветущих растений «приехали» к нам из тропических и субтропических лесов. Там они растут свободно и вольготно. И поэтому помещённые в стеснённые условия городских квартир и частных домов эти вольнолюбивые страдальцы находятся в постоянном угнетении, «недоедают и недосыпают». Они испытывают все неудобства содержания в неволе, несмотря на наши заботу и уход.

Многие растения за долгие годы более-менее приспособились к такой жизни, а некоторые требуют постоянного присмотра. Особенно это касается регулярного полива. Откуда растение, растущее в ограниченном пространстве горшка и стоящее на бетонном подоконнике, возьмёт воду? Только дождавшись нашей «милости». Несколько дней засухи – и… всё. Тогда как в природе в засушливых районах растения формируют очень мощную корневую систему и добывают воду с больших глубин.

В природе все растения любят укрытые от ветров и палящего солнца места, а в квартире неминуемы сквозняки или избыток прямого солнца на подоконнике. И ещё одна беда – в зимний период главным врагом комнатных растений становятся батареи центрального отопления. Они сильно понижают влажность воздуха в доме, что способствует быстрому обезвоживанию листового аппарата, следовательно, необходимы более частые поливы и опрыскивания.

Итак, покидая зимой свои квартиры на неделю и более, примите следующие меры по сохранению любимых цветочков здоровыми и красивыми.

Во-первых, перед отъездом устройте растениям «тропический» ливень. Поставьте их в ванну и обильно полейте тёплой (на 3–5 градусов выше комнатной температуры) водой. Хорошенько промочите земляные кома. Избыток влаги удалите.

Во-вторых, соберите все растения «кучкой», по возможности на один подоконник, желательно северной или восточной экспозиции, без попадания прямого солнца. И отключите отопительную батарею под этим окном. Это очень важное условие. Тогда установится комфортная и, главное, постоянная не слишком высокая температура на подоконнике. Если все подоконники в доме солнечные, то поставьте все цветы на пол.

В-третьих, прикройте почву в горшках п/э пакетами (но не плотно) для уменьшения испарения. Влаголюбивые тропические растения поместите в п/э пакет или накройте пластиковой 5-литровой бутылкой, верхнее отверстие оставьте открытым.

В-четвёртых, не оставляйте открытыми форточки, никаких сквозняков.

В-пятых, оборвите бутоны у цветущих растений. Это сильно сократит потребность в воде. Жаль, что вы не увидите цветение, но, уезжая, вы его всё равно пропустите.

В-шестых, при длительном отъезде можно организовать капиллярный полив растений. Способов такого полива существует очень много, но суть одна. Поставьте рядом ёмкость с водой, приготовьте льняной или х/б жгут-фитиль, один конец которого опустите в воду, а второй прикопайте в горшок с цветком или пропустите его снизу в дренажное отверстие горшка.

Окружив растения такими заботами, вы поможете им пережить ваше отсутствие. Но ничего не заменит им вашего внимания. Самый верный способ – попросить знакомых или близких людей несколько раз посетить ваше жилище и полить цветочки. Мы в ответе за тех, кого приручили, не правда ли?