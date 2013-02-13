Смотри в корень

У соседей давно растёт шикарный лимонник. Три года назад соседка откопала и подарила мне небольшой кустик с корешками. Я посадила его, с радостью холю и лелею. Но он не растёт, правда, и не гибнет. Почему же так получается? Что я делаю неправильно? Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь.

Ваша читательница, Марина Дудина, Ярославль

Лимонник – дальневосточное растение, растущее под пологом леса и высоко карабкающееся по опорам к свету. Вот такие условия ему и нужны в наших садах. Как всякая лиана, лимонник очень «трепетно» относится к формированию своей корневой системы. Она должна быть очень мощная, чтобы подавать питательные вещества высоко и далеко. Поэтому в первые годы лимонник очень активно выращивает корни, откладывая развитие надземной части «на потом».

Лимонник очень не любит повреждений корневой системы, поэтому любая пересадка для него – стресс. Лучше всего пересаживать саженец с большим комом земли или приобретать выращенный в контейнере. Саженец с голыми небольшими корешками и без земли будет очень долго болеть и приживаться, начиная опять же с выращивания корешков. Эти две причины явились, вероятно, основным фактором слабого роста лианы.

Проверьте глубину посадки лимонника. Корневую шейку заглублять ни в коем случае нельзя! Если такая неприятность произошла, то очень рано весной повыше пересадите растение с большим комом земли.

А вы укрыли молодую лиану на зиму? В первые 2–3 года нужно обязательно утеплять кустик. Лучше всего насыпать сверху 10–15-см слой дубовых или рябиновых листьев. Отлично подойдёт мох-сфагнум. Сверху прикройте несколькими еловыми ветками. На землю также полезно положить лапник, распугивая грызунов, для которых молодая кора лимонника очень привлекательна. Лиана и без укрытия не погибнет под снежным покрывалом, но в первые годы почки замещения могут подмерзать, и корневая система страдает от морозов. Поэтому общий рост растения сильно замедлится.

И обязательно в первые годы надо притенять молодые растения. На палящем солнце нежные побеги угнетаются и подсыхают. Но и в тени лиана расти не будет. Постарайтесь обеспечить нижней части лилейника притенение, например, высаживая летники. А потом посадите рядом какой-нибудь невысокий декоративный кустарник с поверхностной корневой системой.

Последуйте нашим советам, и смеем надеяться, что будущим летом «страдалец»-лимонник наконец-то порадует свою хозяйку активным ростом.