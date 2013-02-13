Наша семья очень любит малину. И у нас неплохой малинник на участке. И в лес любим ходить за дикой ягодой. Но вот уже два года наша малина стала мельчать и чахнуть. Ягоды маленькие или их совсем нет, побегов вроде много, но они все мелкие. А ухаживаем мы хорошо, удобряем, поливаем, делаем всё, как положено. В чём наша ошибка?

С уважением, супруги Чвановы, Нижегородская область

По приведённым нашими читателями признакам точно определить проблему сложно. Но общий диагноз поставить можно – малинник заражён одним или даже букетом вирусных заболеваний малины. К сожалению, в настоящее время из-за повсеместно ухудшающейся экологии и недостаточной профилактической работы по предотвращению заболеваний культурных растений вирусные болезни сильно активизировались.

Чаще всего малина заболевает израстанием, или карликовостью. Вместо нескольких сильных, хорошо плодоносящих побегов образуются мелкие тонкие стебли, и их много. На плодоносящих ветвях вырастают дополнительные побеги. Малинник сильно загущается, количество побегов от одного куста может достигать 300 штук!

Листья тоже мельчают и светлеют. Цветки часто становятся стерильными, количество цветочных кистей уменьшается, урожайность резко падает. При этом заражённый куст может расти долго

12–15 лет.

Переносчиками заболевания являются взрослые особи цикадок – насекомых-вредителей. Вылечить растение от вирусного заболевания невозможно. Поэтому больной куст нужно выкорчевать и сжечь без сожаления. Заражённым посадочным материалом лучше не пользоваться. Однако при необходимости сохранения ценного сорта молодые отпрыски заражённого растения прогревают два часа в воде с температурой строго 45 градусов. Но такие условия сложно соблюсти садоводу-любителю.

Малина менее других культур устойчива к вирусным заболеваниям, поэтому часто цепляет разные вирусы. Известно заболевание – курчавость листьев, при котором верхушки однолетних побегов усыхают. Плодоношение резко падает. Листья сморщиваются, покрываются светлыми пятнами. Кусты погибают через 3–4 года.

Инфекционный хлороз, кустистая карликовость и мозаика дополняют картину вирусных болезней малины. Во всех случаях, несмотря на хороший уход, резко падает урожайность, кусты мельчают и чахнут. Вылечить вирусные заболевания невозможно. Поэтому будьте внимательны при покупке нового посадочного материала и боритесь с вредителями, которые часто являются переносчиками возбудителей болезни. Удачи.