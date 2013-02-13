Ждём красавицу

Февраль, много снега, который тёплым одеялом с головой укрыл спящие кусты роз в наших садах. В уютных берложках отдыхают любимые многолетние цветы. И каждый из нас, никому не говоря и вспоминая яркие цветочные уголки своих садов, уже ждёт её, весну-красавицу. Мы все, даже самые загруженные, повинуясь своим биологическим часам, считаем дни и с потаённым интересом внимаем прогнозам погоды – а вдруг она в этом году придёт пораньше! Продвинутым садоводам молча ждать неинтересно. И они уже вовсю сеют и пашут. Дорогие дачники, всем советуем, не стесняясь, признаться, кого вы готовитесь встретить. Начните ждать весну активно – пора сеять семена красивоцветущих летников, самое подходящее время наступило.

Дачники со стажем обязательно выращивают свою собственную рассаду однолетних цветов. И это несмотря на, казалось бы, огромный ассортимент готовой рассады, которую в изобилии продают весной различные тепличные хозяйства. И это, конечно же, правильно. Только из собственной рассады можно создать идеальную композицию в цветниках и любимых уголках. Только таким способом можно повторить подходящие вашим условиям цветовые решения. А сколько удовольствия и положительных эмоций принесут ежедневные заботы о будущей красоте…

Наш главный совет – не сейте большое количество семян, много рассады одного вида или сорта вам наверняка не понадобится, а места и ухода потребуется много. Посейте понемногу, лучше попробовать новинки и побаловать себя разнообразием сортов. С середины февраля самое время высевать любимые всеми агератум, бегонию всегда цветущую, гвоздику Шабо, лобелию, петунию гибридную, портулак, шалфей, кобею, пеларгонию зональную. Тем, кто проживает постоянно в собственных загородных домах, пора посеять сухоцветы – гелихризиум, статице, целозию. Рассаду можно будет пораньше высадить в сад, имея возможность при необходимости укрыть её от заморозков. И тогда «урожай» сухоцветов будет шикарным. Для эксперимента советуем попробовать вырастить первоцветы (примулы) из семян, сейчас нужно срочно этим заняться.

Для цветочной рассады приготовьте лёгкую проницаемую почву. Практически всем растениям подойдёт смесь из листовой земли, торфа и песка (3:2:1). Обязательно продезинфицируйте субстрат перед посевом. Для этого пролейте раствором марганцовки. Или прокалите в духовке при температуре не выше 70 градусов в течение часа. Это избавит вас от потерь рассады из-за неизбежных грибных болезней.

Для каждого вида желательно иметь отдельную ёмкость. Насыпьте смесь, уплотните, полейте и сверху насыпьте 1 см слой речного песка, предварительно прокалённого на сковородке. Линейкой сделайте бороздки глубиной 3 мм и не густо сейте. Сверху засыпьте песком, увлажните из пульверизатора. Поместите ёмкости в п/э пакет и поставьте в тёплое (18–20 градусов) место. Не допускайте пересыхания субстрата, однако п/э пакет ежедневно отряхивайте от конденсата, избыток которого может привести к загниванию нежной рассады. После всходов сразу перенесите ёмкости на свет.

При необходимости рассаду после появления 2–3 настоящих листочков распикировывают по отдельным горшочкам.