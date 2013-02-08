Только бы не заболеть!

Трудно ли вырастить урожай? А вы спросите об этом у огородников, которые отдыхают от своих «шестисоточных» работ разве что зимой. Заодно поинтересуйтесь, какие садово-огородные разочарования кажутся самыми обидными. Большинство ответит, не задумываясь: когда болезни одним махом уничтожают то, что приходилось возводить месяцами! И как возводить!

Как справиться с болезнями? Лет тридцать назад огородники знали это: вооружались опрыскивателями и устраивали на участке маленькую «хиросиму». Сейчас ядохимикатами стараются пользоваться как можно реже. Потому что поняли, что яд – он и есть яд. Ему все равно, кого травить: цветоеда, спору болезнетворного гриба или ребенка, съевшего отравленную ягоду.

Поэтому умные переходят на биологические средства защиты, вреда от которых намного меньше, а польза почти та же. А самые умные пытаются смотреть на проблему совсем с другой стороны: зачем вести неравную войну с плодовитым и воинственным полчищем? Гораздо надежнее сделать ставку на иммунную силу самого растения! Жаль только, что выработанный в растениях иммунитет лишь на несколько лет: появятся новые расы паразитов.

Природа, создавая растительный мир, не рассчитывала на помощь человека с опрыскивателем, поэтому снабдила его представителей собственным механизмом защиты не только от болезней, но и вредителей! Но воспользоваться им под силу лишь крепкому и сильному растению (другие природе не нужны). Вот почему первейшая задача огородника – вырастить не просто растения, а растения сильные, закаленные, у которых иммунитета полные листочки. Добиться такого результата непросто. Но возможно!

Что, если подтолкнуть растение к приобретению неспецифического, естественного иммунитета – при помощи тех же регуляторов роста?! Тогда они смогут вовремя мобилизовать свои внутренние силы, и потери останутся минимальными: сильное растение сможет дать подобающий отпор!

Итак, начнем с семян. Хорошо известно, что до 50% всех инфекций передается именно с семенами. Конечно, далеко не все болезни получат путевку в жизнь, многое будет зависеть и от условий, и от особенностей самого патогена. Не последнюю роль играет и восприимчивость растения.

Если условия складываются в пользу агрессора, болезнь развивается. Растение при этом, естественно, сопротивляется, причем степень сопротивления зависит от того, как быстро его организм распознает чужака и объявит всеобщую мобилизацию. Роль разведчиков играют специальные сигнальные молекулы – элиситоры. Именно они должны распознать врага, который опознанным быть не хочет категорически!

Вот тут огородник и должен проявить свою первую трогательную заботу: обработать семена (можно клубни, луковицы и т.д.) препаратом «­ПРОРОСТОК». Этим он заранее спровоцирует такой важный сигнал тревоги – предупрежден, значит вооружен. Результат впечатляет: улучшается всхожесть, повышается энергия прорастания, ускоряется ростовая активность.

Позднее эстафету заботы принимает препарат «ОБЕРЕГЪ». Честное слово, достоинств у него масса! Во-первых, многофункциональность: активизирует защитные силы организма, повышая иммунную устойчивость к болезням, а еще ускоряет рост и развитие растений. Огромный, просто неоценимый по своей значимости плюс препарата «ОБЕРЕГЪ» – «отодвигать» заболевание растений на две – три недели. Судите сами: если растения в период бутонизации обработать препаратом, они гораздо меньше (в 2-4 раза!) будут болеть фитофторозом, фузариозом, паршой, бактериозом и т. д. Значительно повысится и урожайность – до 15-20%.

Прекрасный «побочный» эффект от применения препаратов: выносливые растения хорошо переносят и похолодания, и засуху, и обложные дожди, и даже резкие перепады температур. Оба препарата – «ПРОРОСТОК» и «ОБЕРЕГЪ» – экологически безопасные, получены из натурального сырья.

Вывод один: «ПРОРОСТОК» и «ОБЕРЕГЪ» – это высокоэффективное средство для получения ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА!