Загляни в розетку

Лилейники – моя любовь! Уже продают новый посадочный материал, я купила кое-что новенькое и очень этому рада. Знаю, что лилейники бывают вечнозелёные, которые у нас зимуют плохо. На пакетах такой информации я не нашла. Может, вы знаете, как определить по посадочному материалу вид лилейника?

С уважением, Галина Малышенко, Саранск

Посадочный материал нового сезона уже начали продавать не только крупные специализированные садовые центры, но и небольшие магазинчики. Поэтому наша читательница задала очень актуальный вопрос. Действительно, на упаковке с корневищами лилейников обычно указано только название сорта. А принадлежность к виду не выделяется. Поэтому определить вид возможно только после изучения каталога с названиями сортов. А где его взять? Увы, далеко не в каждом магазине вам предложат этот, к сожалению, эксклюзивный печатный труд.

Но нет ничего невозможного на своей земле. Выход есть, он очень простой и многократно проверенный на практике. Придётся использовать все возможности визуального осмотра посадочного материала. При выборе корневища обратите особое внимание на длину листьев прошлогодней розетки, вернее, её остатков. Не перепутайте с молодыми ростками. Прошлогодняя листва вялая и чахлая или отсутствует совсем.

Итак, если длина черешков более 5–7 см, то этот лилейник относится к вечнозелёному виду. Такая высокая обрезка необходима для того, чтобы не повредить цветочную почку. А она находится довольно высоко по отношению к корневой шейке.

Невечнозелёные или обычные спящие лилейники обрезают осенью совсем коротко. Поэтому листьев или вовсе нет, или «пеньки» совсем короткие и пожухлые. Так как почки возобновления у зимующих лилейников находятся достаточно глубоко в корневой шейке, то без опасений эти лилейники обрезают низко. Вот такой очень простой способ.

Однако корневища часто продаются уже с проснувшимися почками, а иногда с достаточно длинными молодыми приростами. Во-первых, такие сильно проросшие делёнки покупать не рекомендуется. А если всё-таки вам очень захотелось купить понравившийся сорт, то по-прежнему внимательно ищите следы прошлогодних листьев, и вы их обязательно найдёте. Вот и всё.