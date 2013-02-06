Грипп не пройдёт

Зима в разгаре, нам с вами холодно, слякотно и сыро. А вот «тёплая компания» из разных гриппов, бронхитов и ОРВИ чувствует себя превосходно. Болеть совсем не хочется. Срочно требуются свеженькие витамины? Так это просто!

Самый известный и милый по своей примитивности способ получения свежей витаминной зелени зимой на подоконнике доступен каждому юному натуралисту. Возьмите луковицу, налейте в стакан воду, поставьте луковку сверху и ждите появления листьев – сочных, душистых зелёных пёрышек.

Этот эксперимент мы с удовольствием начинаем зимой холодной, как только день начнёт прибавляться, а запас витаминов в организме заметно истощится. Вот и настало время украсить подоконники свежей витаминной продукцией собственной выгонки. Процесс совсем несложный – берём луковицу или корнеплод, немного поколдуем над ними, и через 2–3 недели без особых хлопот свежие душистые листочки готовы к употреблению. Выгонять, то есть получать зелёную массу исключительно за счёт питательных веществ, запасённых луковицей или корнеплодом, очень полезно. Для этой цели подойдут не только традиционные репчатый лук, чеснок, петрушка, сельдерей, но и свёкла, морковь и даже хрен.

Итак, если у вас дома закончились запасы овощей с собственного огорода – не беда. Смело идите в овощной магазин и покупайте самую мелкую, можно даже увядшую, свёклу. Вполне сгодятся корнеплоды диаметром до 5 см. Выбирайте свёклу с неповреждённой корневой шейкой – верхушечные почки должны быть живыми. А вот отсутствие хвостика даже приветствуется.

Далее подготовьте ящичек или лоток глубиной примерно 10 см. На 3/4 высоты наполните его любым грунтом, можно даже простым песком. Теперь начинайте устанавливать свёклу вплотную друг к другу, вдавливая в почву. Этот приём называется «посадка мостовым способом». После посадки засыпьте грунтом все пустоты между корнеплодами. Сверху насыпьте слой толщиной 1 см. И аккуратно полейте, вода утянет за собой грунт, который окончательно заполнит все щели. Верхушки корнеплодов оголятся. Поставьте ящичек на светлое место. Температура желательна не очень высокая – не более 18 градусов. Регулярно поливайте и ждите появления листочков.

Примерно через 3–4 недели из верхней части увядших плодов вырастут крепкие мощные розетки молодых листьев. Когда они достигнут высоты 8–10 см, аккуратно срежьте их, стараясь не повредить сердцевину розетки. Но корнеплоды не выбрасывайте, они вам ещё пригодятся. Хорошенько полейте свёклу, можно слегка подкормить полным минеральным удобрением. И ждите второго урожая.

Кулинарный аргумент Свежие листья получаются нежными и сочными, к тому же не будут содержать каких-либо нитратов. Витаминные салаты из выгоночной зелени получаются бесподобными. Хорошо из молодых листьев варить борщи. В этот период белокочанная капуста уже грубеет, да и надоела всем за зиму, поэтому голубцы из свекольной зелени покажутся особо восхитительными. А если листьев у вас окажется много, то испеките пироги с начинкой из свежей свёклы. К мелко порезанным листьям добавьте нашинкованный зелёный лук и порубленные, сваренные вкрутую яйца (2:2:1). Начиняйте витаминной смесью пирожки. В каждый пирожок добавляйте маленький кусочек сливочного масла. Вкусно будет из любого теста, но традиционные пекутся из дрожжевого. Приятного аппетита!

Возьмёмся за старое

Увлёкшись чем-нибудь новеньким, не забывайте про выгонку давно проверенных сельдерея и петрушки. Подберите глубокие горшки для длинных узких корнеплодов петрушки и посадите их также мостовым способом (близко друг к другу). Затем по всему горшочку подсейте укроп. Он взойдёт быстро, и скоро зеленные друзья подарят вам душистый букет для салата.

Мелкие корнеплоды сельдерея посадите таким же способом, как свёклу. А крупные корнеплоды нуждаются в отдельных ёмкостях. Сельдерей отлично сочетается с быстрорастущим кресс-салатом.

А какой пикантный салат получается с добавлением небольшого количества мелко нашинкованной выгоночной зелени хрена! Ни с чем не сравнимый вкус. Успехов!