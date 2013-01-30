Всегда удивляюсь, почему лучше всего растут «кукушата»? Я говорю о комнатных растениях, косточки которых были «случайно» закопаны в цветочные горшки нашими детьми и гостями (а горшков с цветами и гостей с детьми у нас всегда много). Наиболее интересные экземпляры я пересаживаю в «отдельные квартиры», уважая их настойчивость, и у меня уже растут несколько мандаринов, лимон, финик, хурма. Однако косточка авокадо не прижилась, пришлось выбросить такую красоту! Даже обидно стало за неё. Подскажите, как вырастить авокадо из косточки?

С уважением, Ольга Морозова, Барнаул

Да уж, «не повезло» авокадной косточке-красавице в цветочном коллективе нашей читательницы. Но это дело поправимое. Вырастить авокадо из семени (косточки) – процесс несложный, но требующий продолжительного времени. Итак, запаситесь терпением и действуйте.

Сначала приобретите самый крупный, а главное, спелый и сочный плод авокадо. Пусть полежит в тепле несколько дней – косточку для прорастания нужно выбирать только из полностью созревшего плода. Затем выньте косточку и положите на неделю сушиться при комнатной температуре. После этого легко очистить верхнюю шкурку-шелуху – если её не убрать, то при прорастании она может начать гнить.

Подготовьте посадочную ёмкость (не меньше 1 литра) с питательным грунтом. Подойдёт почва для тропических растений. Наполните горшок грунтом, слегка уплотните, хорошо полейте и просто положите сверху косточку на бочок. Не закапывайте и не присыпайте землёй. Увлажните её сверху пульверизатором, горшок накройте п/э пакетом и поставьте в тёплое место. Не допускайте пересыхания субстрата, «голенькая» косточка не должна пересыхать.

Не пропустите важный момент появления проростка (семядолей и корешка). Это произойдёт, когда косточка наконец-то набухнет. А ждать придётся, может быть, пару месяцев. Но вы поймёте, что ждали не зря. Только после прорастания станет ясно, где верх, а где низ.Определившись, сразу сажайте в почву, заглубляя на 5–7 см.

Вот, собственно, и всё. Создайте растению субтропические условия (тепло и сыро), и авокадо начнёт расти не по дням, а по часам. Мощные красивые листья выделяют очень много кислорода и великолепно очищают воздух вашего жилища – в этом процессе авокадо практически не имеет себе равных. Но скоро вам придётся ограничивать рост растения (небольшой горшок, прищипка), иначе оно легко превратится в монстра. В природе авокадо – крупное дерево до 6 метров высотой с мощной раскидистой кроной. В комнатных условиях авокадо не цветёт. Дождаться плодов, пожалуй, не получится. Но всегда есть место и время для чуда, не правда ли?