Чего проще-то?

В прошлом году первый раз посеяла репку для маленькой внучки. Раньше мы никогда не выращивали эту культуру. И очень расстроились – урожай был горький и «деревянный». Неужели мы такие плохие огородники, что не можем вырастить ничего, даже «проще пареной репы»? Наверное, пословица эта не совсем правильная для нашего времени. А может, сорт был неподходящий?

Спасибо, супруги-пенсионеры Нагорновы, Ярославль

Чудесная народная пословица о простоте работы с пареной репой вполне понятна современному горожанину и по-прежнему абсолютно справедлива. Действительно, сделать из сырой репы пареную, то есть приготовить её на пару (или сварить) – этот процесс всегда был и остаётся исключительно простым и не требует никакой специальной подготовки. Однако отвлечёмся от кулинарной тематики и вернёмся с кухни на свою землю.

К процессу выращивания репы вышеупомянутая пословица не имеет никакого отношения. Репа – огородная корнеплодная культура семейства крестоцветных,её ближайшие родственники – редис, редька, дайкон, брюква. И поэтому агротехника выращивания нашей «героини» не сильно разнится, например с редисом.

Жёсткие и горькие корнеплоды у репы чаще всего образуются при недостатке влаги, к которой она очень требовательна. Обеспечьте регулярные поливы, особенно при выращивании продукции скороспелых ранних сортов.

Теперь о почвах. Мы уже не раз обращали внимание наших читателей на необходимость известковать кислые тяжёлые суглинки средней полосы. На таких почвах плохо растут огородные культуры, особенно корнеплоды. Репа – не исключение. Хороший урожай можно собрать только на плодородных супесях и суглинках с реакцией среды близкой к нейтральной (рН 6–7). Обязательно произвесткуйте грядку с репкой, добавьте песок и не пожалейте хорошо вызревшего компоста. Добавьте суперфосфат и хлористый калий.

Репа достаточно холодостойка, всходы выдерживают заморозки до минус 4–5 градусов. Поэтому сейте весной как можно раньше, как только позволит почва. Второй посев проводят в середине лета.

Ранний посев позволит уйти от крестоцветной блошки, сильно вредящей репе и её «родственникам». Это насекомое, внедряясь в корнеплод, легко превращает сочную репку в жёсткую кочерыжку. Полезно все грядки с репой и редисом накрывать нетканым тонким материалом, защищая их от этого вредителя.

Начинающим любителям репы советуем посеять проверенные временем сорта, внесённые в Госреестр. Гейша – сладкий «детский» раннеспелый сорт (45–60 дней), хорош для первой продукции. Петровская 1 – среднеранний сорт (60–84 дня), лёжкий. Белая ночь – среднеспелый (70–72 дня), очень урожайный, лёжкий.