Непревзойдённый сельдерей

В начале февраля самое время не опоздать с посевом семян сельдерея на рассаду. В средней полосе только таким, рассадным, способом можно получить полноценные корнеплоды. Но наши усилия того стоят – непревзойдённый по полезности сельдерей заслуживает этого особого отношения.

Первый овощ из зеленных культур, который мы высеваем на рассаду, – сельдерей. Сначала высеваем корнеплодные сорта. Продолжительность его вегетативного периода значительна – 180–200 дней. А лето в средней полосе короткое. Поэтому нужно успеть обеспечить ему временной забег. Листовые и черешковые сорта сеем позже, через 20–30 дней.

Семена у сельдерея мелкие, всхожесть не очень хорошая – 50–70%. Поэтому семена лучше заранее подготовить. Поместите их в тканевый мешочек и замочите на трое суток в воде, меняя её ежедневно. Возьмите для этого талую воду, в ней много кислорода. Затем разложите семена на столе и слегка просушите.

Подготовьте почву для рассады. Оптимальный грунт должен состоять из песка, низинного торфа, огородной земли (или листовой), перегноя в равных частях. Не поленитесь, пропарьте готовый субстрат перед посевом семян (о технологии обеззараживания почвы мы рассказывали в «АН» №3(345), 2013 г. в материале «Восторг всему…»). Используйте лоточки или ящички глубиной 7 сантиметров. Наполните их грунтом, слегка его уплотните и насыпьте сверху примерно 1 см снега. Теперь посейте (аккуратно раскладывая) разбухшие семена с расстоянием 2х2 см. Снег начнёт таять, вытягивая семена на поверхность. Накройте ёмкости п/э пакетом и поставьте в тёплое место с температурой не ниже 18–22 градусов.

Через неделю семена начнут проклёвываться. Слегка припудрите их торфом и поставьте ящики на свет. Как только всходы поднимутся, снимите плёнку. Опрыскивайте рассаду регулярно. Если у вас есть возможность подсвечивать всходы в течение первых двух недель роста, то это было бы просто замечательно! Такой агротехнический приём повышает иммунитет рассады и приближает сроки созревания.

При появлении 3–4 настоящих листочков пикируйте сеянцы по отдельным горшочкам. Идеальный объём горшка – 200 граммов. Молодое растение не любит сильного увлажнения, поэтому поливайте только по мере подсыхания субстрата. В более поздние сроки рассада корневого сельдерея приживается плохо. А без пикировки подрощенные растения после высадки в грунт будут долго приживаться и в итоге сформируют некондиционные корнеплоды.

До высадки в грунт проведите две подкормки полным минеральным удобрением. В теплицу можно высаживать уже в апреле.

Селекционный аргумент

Как известно, сельдерей подразделяется на три группы: корневой, листовой и черешковый. Корневой выращивают на грядке «до упора» и собирают один урожай. Желательно управиться до наступления морозов. Ни в коем случае не обрывайте листья в процессе вегетации, иначе корнеплод вырастет мелкий и хилый. Для этих целей (на зелень) посадите листовой сельдерей. С него можете щипать листочки весь сезон или срезать сразу все листья. Они быстро отрастут, и вы сможете повторить эту процедуру 3–4 раза. Черешковый сельдерей ценится за сочные мясистые утолщённые листовые черешки. Его убирают выборочно, по мере необходимости и созревания. Мелко нарезанные черешки бесподобны в салатах, их хорошо тушить, варить, использовать в виде гарнира.

Проверенные сорта:

Корневой сельдерей – Диамант, вырастает весом до 1 кг, устойчив к образованию внутренних пустот. Период до технической спелости – 150–170 дней.

Листовой – сорт Афина, готов к сбору через 80 дней. Листья тёмно-зелёные, скрученные. Выдерживает 3–4 срезки, можно сушить, замораживать.

Черешковый – сорт Танго (90–100 дней) пригоден для летне-осенней уборки. Принцер (80 дней) – очень ранний, с длинными, до 30 см, мясистыми сочными и сладкими черешками.