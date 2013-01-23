В бабушкиных традициях

У наших бабушек на подоконниках обязательно росли весёленькие «крапивки» – колеусы. Неприхотливые растения цвели очень незаметно, а вот яркой листвой радовали всю зиму, скрашивая серые будни и помогая дождаться ярких весенних красок.

Сегодня его роль как комнатного растения несколько отошла на второй план. Современные дачники и городские озеленители стали очень активно использовать разнообразные колеусы как яркие однолетники, в садах и парках. И это правильно, лёгкое в уходе растение всё лето украшает цветники и клумбы. Появилось очень много новых сортов, разнообразие окрасок листьев которых поражает воображение даже привыкших ко всему профессионалов.

Однако не будем разрушать хорошие традиции. Предлагаем в зимний период вернуть колеусам былую славу комнатного растения, летом же пересаживать в открытый грунт на природу. А прямо сейчас займёмся активным размножением неприхотливых «крапивок» для создания красивейших феерических композиций в своём саду.

Если у вас нет такого растения, то обязательно пойдите в цветочный магазин и приобретите хотя бы парочку разных растений. Поставьте на светлый подоконник и любуйтесь ими до конца февраля. Затем срежьте верхушки побегов с несколькими междоузлиями и поставьте в воду для укоренения при температуре 20–22 градуса. Или посадите в ёмкости с речным песком, накрыв пакетом. Укоренение происходит быстро. В апреле ещё раз начеренкуйте вновь отросшие побеги. К концу мая у вас уже будет великолепная рассада.

Другой, наиболее эффективный способ получения большого количества посадочного материала – посев семян. Выбор сортов сегодня предлагается огромный. Приобретите семена понравившихся расцветок и посейте их на рассаду. Обязательно продезинфицируйте грунт раствором любого фунгицида или пропарьте. Почва желательно лёгкая, не особо питательная. Лучший состав – песок и дерновая земля (1:1). В плоские ёмкости поместите грунт, полейте, уплотните и сейте семена. Слегка присыпьте песком и накройте п/э пакетом. Поставьте в тёплое место. После всходов пакет снимите и перенесите ёмкость на светлый подоконник. Когда появятся два настоящих листика, приступайте к пикировке.

Высаживайте в грунт уже после угрозы заморозков. А если вы живёте в загородном доме постоянно, то у вас есть все возможности порадовать себя организацией яркого цветника из колеуса как можно раньше. Просто укрывайте его на ночь нетканым материалом при необходимости.