Не трещи, моя морковь…

В прошлом году наша морковь уродилась на славу, выросла крупная, но много корнеплодов было испорчено. Они потрескались. Трещины были очень глубокие, вдоль морковины до самой сердцевины, и как бы вывернуты наружу. Мы постарались её съесть побыстрее, потому что хранить побоялись, сгниёт, наверное? Почему так получилась? Земля-то у нас хорошая, плодородная, хочется собирать качественный урожай и не совершать ошибки.

Хворостинкины, Нижегородская область

Главная мечта и цель садовода-огородника – вырастить и собрать качественный урожай и не совершать ошибок, как исключительно справедливо заметили наши читатели. Но таких людей, которые что-то делают и при этом без единой ошибочки, как известно, не бывает. Уметь замечать свои ошибки и вовремя их исправлять – одно из основных правил верного пути к успеху. Садоводы-огородники в этом творческом процессе не исключение.

Однако вернёмся к моркови. Чаще всего плоды и корнеплоды (и не только морковь) растрескиваются при несоблюдении режима водного питания растения во второй половине вегетации – во время налива плода. Пока почва влажная и температура комфортная, корнеплод моркови быстро увеличивается в размерах. При недостатке влаге рост прекращается или сильно замедляется. Морковь достаточно засухоустойчива, но при продолжительной засухе корнеплод вырастет мелкий и деревянистый.

Особенно опасны резкие перепады между засухой и обильным дождём. Обезвоженные клетки начинают очень активно запасать влагу и вместе с ней потреблять питательные вещества, оболочка же клеток растёт медленнее и не догоняет. В итоге плод трескается, такая морковь хранению не подлежит. Поэтому не позволяйте моркови долго «голодать», а потом жадно «наедаться до отвала». Во всём нужна мера. Поливайте регулярно, не часто, но обильно. И обязательно рыхлите верхний слой почвы или мульчируйте мелкоскошенной травкой.

В средней полосе морковь часто выращивают на гребнях (как картофель). Тогда корнеплоды начинают формировать длинный стержневой корень и всегда смогут достать воду с большой глубины, где влаги достаточно. Посевам не грозит вымокание при обильных дождях, а вода, собираемая в бороздах, накапливается в нижних слоях. В период засухи нужно проводить по бороздам влагозарядковые поливы. Особенно этот способ выращивания актуален при невозможности обеспечивать оптимальный и регулярный режим водного питания.

Кстати, в сентябре все поливы рекомендуется прекратить совсем для лучшего вызревания и хорошей лёжкости корнеплодов. Удачи.