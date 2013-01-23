Восторг всему…

Садовую землянику, которую все поколения дачников упорно называют клубникой, любят все без исключения. Самая вкусная и желанная ягода созревает в первой половине лета, а перед этим красиво цветёт. Всем, у кого уже имеется земляничная плантация, и тем, кто только собирается её заложить, советуем без промедления прикупить семена новых перспективных сортов садовой земляники. И быстренько посеять её на рассаду.

Первым делом ответим на незаданный вопрос, который, возможно, зреет у каждого опытного дачника: а зачем землянику сеять семенами, когда можно купить готовую рассаду? Её же выращивают профессионалы, грамотно, с соблюдением всех правил агротехники. Рассада получается здоровая, элитная, свободная от вирусов и болезней. Всё верно, приобретение кустиков рассады земляники никто не отменял. Однако семенным способом возможно получить сразу и много посадочного материала,причём тоже элитного и здорового.

Растения, выращенные вами из семян, с «младенчества» привыкнут к вашим условиям и вашему уходу. Они будут более устойчивы к различным болезням. А в итоге – лучше расти и плодоносить. И конечно же, вы сможете постараться вырастить самые новые и интересные сорта, ассортимент которых очень разнообразен. Тогда как рассаду этих сортов вы будете долго искать по всем питомникам, и не обязательно ваши усилия приведут к позитивным результатам. И наконец, вы получите прекрасную возможность ещё раз поэкспериментировать на своей земле.

В выращивании земляники через рассаду нет ничего сложного и необычного. Чтобы процесс пошёл быстро и результативно, нужно позаботиться о стерильном субстрате для рассады. Подготовьте почву из песка, биоперегноя и листовой земли (2:1:1). Хорошо перемешайте и обязательно проведите тепловую обработку. Лучше всего поместить грунт в сетчатый металлический дуршлаг и поставить его на кастрюлю с кипящей водой. Закрыть крышкой. Пропаривайте грунт на этой водяной бане не менее получаса. После остывания до рассыпчатого состояния насыпьте субстрат в горшочки (оптимальная глубина 10 см) и, не уплотняя, оставьте на ночь.

Семена у земляники мелкие. Постарайтесь аккуратно разложить их по поверхности, не заглубляя и не присыпая землёй. Дражированные семена тоже раскладывайте по поверхности. Субстрат должен быть влажным, но рассыпчатым. Из пульверизатора увлажните семена и накройте колпаком из п/э пакета. Проткните деревянной зубочисткой несколько отверстий для вентиляции. Поставьте в тёмное тёплое (25 градусов) место. Ежедневно осматривайте и проветривайте, удаляя конденсат. Только опрыскивайте по три раза – никаких поливов!

С появлением корешков ставьте ёмкости на тёплый светлый подоконник. Через 2–3 дня появятся всходы, плёнку можно снять. При соблюдении предлагаемой агротехники семена прорастут на 7–8-й день, а не через месяц, как обещано на этикетке. Продолжайте опрыскивать. Очень важно не допустить появления плесени на субстрате – это будет верная гибель для земляники. При первых признаках пролейте горшочки раствором фунгицида. После появления 2–3 настоящих листочков распикируйте растения в 200-граммовые стаканчики. Дальнейший уход за рассадой такой же, как и за всеми другими растениями.

Как позволит почва, высаживайте холодостойкую землянику в сад. А к концу июня уже будете собирать урожай. Приятного аппетита.