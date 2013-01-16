Весёлые граммофончики

Январь, зима, мороз и много снега. Красиво, но почему-то хочется поскорее приблизить время сочных красок весны, свежести. А у вас цветут на подоконнике стрептокарпусы? Скорее подарите себе эту прелесть! И обещанная весна уже сегодня поселится в вашем доме.

Родина этих чудесных растений – тропические леса Америки и Африки. Всего насчитывается более 130 видов. Но особенно популярны «граммофончики» в странах с холодным климатом и с продолжительной зимой. На наших подоконниках стрептокарпусы чувствуют себя вполне удовлетворительно и при правильной агротехнике цветут круглый год. Практически ни одно растение не может похвастаться такими свойствами.

Для комнатного цветоводства селекционеры вывели гибридную группу стрептокарпусов на любой вкус. Эти многолетние травянистые растения в открытом грунте средней полосы, увы, не зимуют, но в помещении растут отлично. И летом прекрасно себя чувствуют в цветниках.

Сочная зелёная прикорневая розетка листьев выбрасывает множество длинных, до 25 см, цветоносов (5–12 штук из-под каждого листа). На каждом цветоносе распускаются 1–5 цветочков-граммофончиков. Окраска венчиков самая разнообразная. Встречаются и двуцветные, и махровые. И размеры венчиков колеблются от 2 до 10 (!) см в диаметре.

Стрептокарпус охотно завязывает длинные, закрученные в спираль стручки с семенами. Отсюда и название растения – streptosпереводится как скрученный, а karposобозначает плод.Созревший стручок внезапно раскручивается и выстреливает во все стороны мелкие семена. Плоды, несомненно, украшают растение, но для стимулирования круглогодичного цветения советуем завязи обрывать.

Агротехника выращивания этих растений несложная. Поставьте их на светлый подоконник или лоджию. Но летом от яркого солнца надо притенять. Поливайте отстоянной водой с температурой 25–27 градусов (на несколько градусов выше комфортной комнатной). Не заливайте, воду добавляйте в поддон. Обязательно подкармливайте растения, особенно в период обильного цветения. Используйте комплексные минеральные удобрения с добавлением микроэлементов. Лучше разводить подкормку в воде и совмещать внесение удобрений с поливом. Земляную смесь купите или приготовьте слабокислую, близкую к нейтральной. Корневая система у стрептокарпусов поверхностная, поэтому сажайте в мелкую, но широкую посуду. На дно положите дренаж слоем 2–5 см. Растения любят свежий, умеренно влажный воздух, но переносят кратковременную засуху. Однако сквозняки для стрептокарпусов совершенно нежелательны. Одним словом – тропические жители.

Летом растения хорошо адаптируются в уютных уголках сада, где будут цвести и радовать нас до заморозков.

Вегетативный аргумент

Вегетативный путь размножения стрептокарпусов – самый простой и доступный даже ребёнку. Однако рассады получается значительно меньше. Легче и быстрее всего поделить взрослое растение на несколько розеток (как примулу). И другой вариант: возьмите лист стрептокарпуса и разрежьте его на несколько частей. Затем каждую часть прикопайте в субстрат, заглубляя на 1 см. Накройте ёмкость п/э пакетом, поставьте на тёплый подоконник, не допускайте пересыхания и ждите появления молоденькой поросли у основания листа. Через 1–2 месяца окрепшие розеточки рассадите по собственным «квартирам». Удачи!