Семена – ваш выбор
№ 1(343) от 17.01.2013 [«Аргументы Недели », подготовила Мария ДУТОВА ]
Мы с женой всегда в начале января после новогодних праздников покупаем семена для нового посевного сезона. Вот и в этом году не изменили своей традиции. Очень удивились, придя домой и обнаружив, что срок годности семян огурцов одного из сортов истекает в январе 2013 года. Почему же продают просроченные семена? И ещё, хотели купить семена морошки, но на упаковке не было никакой информации. Стоит ли их покупать?
С уважением, ваши читатели Самойловы,
Нижний Новгород
Здравствуйте, дорогие садоводы и огородники! Вот мы с вами и дождались – наступил 2013 год. Начался новый сезон, зима повернула на лето, день стал прибавляться, медленно, но верно. Надеемся, что вы хорошо отдохнули во время зимних каникул и готовы с новыми силами приближать очередной дачный сезон со всеми его радостями и приятными хлопотами. Самое время запасаться семенами. Ассортимент сейчас большой, выбор на любой вкус. И пора начинать сеять рассаду. Не расслабляйтесь, господа, весна наступит очень быстро.
К процессу выбора и покупки семян овощных и цветочных культур нужно обязательно относиться творчески и с душой. Ведь от полученного урожая и правильных красок зависит ваше хорошее настроение. И ничто так не украшает жизнь, как позитивный результат и полная реализация намеченных планов.
Итак, во-первых, выберите свободное время и пойдите в крупный садовый центр с большим ассортиментом семян новых сортов овощных и цветочных культур. Не покупайте всё подряд, внимательно изучите и посмотрите. Выпишите понравившиеся сорта или приобретите каталог.
Во-вторых, составьте свой личный план посадок на этот год. Учитывайте освещённость ваших грядок, микроклимат на участке, площадь огорода, которую вы хотите задействовать. Каковы ваши вкусовые предпочтения? Будет ли у вас время для ухода? Насколько плодородные почвы у вас, какая кислотность? Есть ли теплицы, где вольготно расположатся высокорослые томаты, или только парничок для низкорослых детерминантов? И сделайте выводы. Тогда вы сможете легко разобраться с ассортиментом и подобрать семена для удовлетворения всех ваших потребностей.
В-третьих, обязательно приобретайте семена нескольких сортов одной культуры. Пчёлоопыляемые овощи и цветы при перекрёстном опылении будут обильнее цвести и лучше плодоносить.
В-четвёртых, обязательно сейте овощи с разными сроками созревания. Особенно это относится к корнеплодам. Например, ранняя морковь порадует вас сладенькими сочными корешками уже в июне. Но оставленная в почве до осени, не вырастет очень крупной и не будет храниться зимой. Для зимнего хранения сажайте специальные поздние сорта. Не забывайте, селекционеры работают для нас с вами.
В-пятых, внимательно отнеситесь к выбору семян для выращивания овощей на балконах, лоджиях и в контейнерной культуре. Томаты подбирайте низкорослых и мелкоплодных сортов, а тыквенные культуры желательно партенокарпические (не пчёлоопыляемые) гибриды – с опылителями в городе дела обстоят плохо.
В-шестых, напоследок хотим ещё раз напомнить важное правило: не приобретайте семена у неизвестных производителей. Пакетик с семенами без указания юридических координат фирмы-изготовителя и краткого описания сорта – это не ваш выбор. Упаковку семян без всякой информации с неведомой среднерусскому огороднику морошкой (!) лучше оставить жить на полке у продавца. Однако не бойтесь экспериментировать, позвольте себе приобрести что-то новенькое и попробовать вырастить в будущем сезоне. Это же так интересно! А мы обязательно будем знакомить вас с новинками. Удачи!
У кого какой срок?
Можно ли пользоваться старыми просроченными семенами? Об этом часто спрашивают читатели. Если семена хранились правильно, то они много лет могут быть пригодны для посева. Семена паслёновых (томаты, перцы, баклажаны) через 2–3 года даже приобретают лучшую всхожесть. А тыквенные (огурцы, кабачки, патиссоны) после нескольких лет хранения дают меньше пустоцветов и становятся более урожайными. Однако семена овощей семейства крестоцветных (укроп, морковь, сельдерей и пр.) долго не хранятся. Они содержат много эфирных масел, при длительном хранении масло прогоркает, зародыш погибает, всхожесть теряется.
Если у вас много старых семян, то проведите проверочный посев. Если всхожесть 50% и более, смело оставляйте.
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