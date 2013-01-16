Семена – ваш выбор

Мы с женой всегда в начале января после новогодних праздников покупаем семена для нового посевного сезона. Вот и в этом году не изменили своей традиции. Очень удивились, придя домой и обнаружив, что срок годности семян огурцов одного из сортов истекает в январе 2013 года. Почему же продают просроченные семена? И ещё, хотели купить семена морошки, но на упаковке не было никакой информации. Стоит ли их покупать?

С уважением, ваши читатели Самойловы,

Нижний Новгород

Здравствуйте, дорогие садоводы и огородники! Вот мы с вами и дождались – наступил 2013 год. Начался новый сезон, зима повернула на лето, день стал прибавляться, медленно, но верно. Надеемся, что вы хорошо отдохнули во время зимних каникул и готовы с новыми силами приближать очередной дачный сезон со всеми его радостями и приятными хлопотами. Самое время запасаться семенами. Ассортимент сейчас большой, выбор на любой вкус. И пора начинать сеять рассаду. Не расслабляйтесь, господа, весна наступит очень быстро.

К процессу выбора и покупки семян овощных и цветочных культур нужно обязательно относиться творчески и с душой. Ведь от полученного урожая и правильных красок зависит ваше хорошее настроение. И ничто так не украшает жизнь, как позитивный результат и полная реализация намеченных планов.

Итак, во-первых, выберите свободное время и пойдите в крупный садовый центр с большим ассортиментом семян новых сортов овощных и цветочных культур. Не покупайте всё подряд, внимательно изучите и посмотрите. Выпишите понравившиеся сорта или приобретите каталог.

Во-вторых, составьте свой личный план посадок на этот год. Учитывайте освещённость ваших грядок, микроклимат на участке, площадь огорода, которую вы хотите задействовать. Каковы ваши вкусовые предпочтения? Будет ли у вас время для ухода? Насколько плодородные почвы у вас, какая кислотность? Есть ли теплицы, где вольготно расположатся высокорослые томаты, или только парничок для низкорослых детерминантов? И сделайте выводы. Тогда вы сможете легко разобраться с ассортиментом и подобрать семена для удовлетворения всех ваших потребностей.

В-третьих, обязательно приобретайте семена нескольких сортов одной культуры. Пчёлоопыляемые овощи и цветы при перекрёстном опылении будут обильнее цвести и лучше плодоносить.

В-четвёртых, обязательно сейте овощи с разными сроками созревания. Особенно это относится к корнеплодам. Например, ранняя морковь порадует вас сладенькими сочными корешками уже в июне. Но оставленная в почве до осени, не вырастет очень крупной и не будет храниться зимой. Для зимнего хранения сажайте специальные поздние сорта. Не забывайте, селекционеры работают для нас с вами.

В-пятых, внимательно отнеситесь к выбору семян для выращивания овощей на балконах, лоджиях и в контейнерной культуре. Томаты подбирайте низкорослых и мелкоплодных сортов, а тыквенные культуры желательно партенокарпические (не пчёлоопыляемые) гибриды – с опылителями в городе дела обстоят плохо.

В-шестых, напоследок хотим ещё раз напомнить важное правило: не приобретайте семена у неизвестных производителей. Пакетик с семенами без указания юридических координат фирмы-изготовителя и краткого описания сорта – это не ваш выбор. Упаковку семян без всякой информации с неведомой среднерусскому огороднику морошкой (!) лучше оставить жить на полке у продавца. Однако не бойтесь экспериментировать, позвольте себе приобрести что-то новенькое и попробовать вырастить в будущем сезоне. Это же так интересно! А мы обязательно будем знакомить вас с новинками. Удачи!