Случилось это аккурат перед старым Новым годом. Полез я в ванной перегоревшую лампочку менять. Только снял плафон – а тут мой сенбернар нарисовался, пить удумал. Причем хлебает он исключительно изпод крана. Приходится каждый раз ему холодную воду открывать – такая вот у собаки неудобная причуда. В общем, воду открыл, лампочку заменил, собрался уже плафон обратно ставить – а он возьми да выскочи из рук. С этого все и началось. Пытаюсь поймать плафон и случайно, с силой, прижимаю его к зеркалу. Зеркало и плафон раскалываются, я теряю равновесие и падаю со стула прямо на пьющую собаку, которая передними лапами стоит в ванной. Пес от неожиданности перепугался, поперхнулся и лихо выскочил из ванной, напрочь снеся державшийся на соплях «гусак», – вода с приличным напором хлынула из образовавшейся дырки прямо на меня. Прежде чем я успел встать, события продолжили развиваться с тем же стремительным идиотизмом. Выскочившая из ванной собака перепугала кошку, и та гадским вихрем пронеслась по голове мирно спавшей жены, которая моментально взбудоражилась от собственного благого мата (как потом выяснилось, в тот момент ей приснилось, будто на нее падает огромный очкастый паук). С головы жены кошка перескочила на подоконник, а с него сиганула в открытую форточку – и с высоты второго этажа цинично брякнулась прямо на стоявшую под нашим окном соседку. Та взвизгнула (уронив при этом банку с помидорами, которая, разумеется, разбилась) и подняла голову. Заметив меня в окне, стала выражаться какими-то не вполне понятными, но, судя по интонации, очень обидными междометиями. Пока она их беспроблемно рожала одно за другим, прибежал сосед с первого этажа и покрыл меня не междометиями, а вполне понятными, но тоже обидными словами: оказывается, хлеставшая из моего покалеченного крана вода успела просочиться к нему на свежепобеленный потолок. Как я мирился с соседями – уже другая история. Но с тех пор в старый Новый год никакой работы по хозяйству не делаю. Все! Табу. Ну ее на фиг! Георгий ЛОРИЯ