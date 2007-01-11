К теще киселя хлебать…

В старину на Руси кисели варили в каждом доме, соревновались, у кого вкуснее получится. Они получались густые, потом их резали ножом и ели в холодном виде. Популярны были и жидкие – с медом, сиропом, молоком. Такие кисели удобнее пить, а не есть ложкой, и вкуснее они в горячем виде. Использовали для приготовления киселей овсяную, пшеничную и ржаную муку и даже горох. Короче – крахмалосодержащие продукты. Или просто добавляли крахмал в любой отвар. Чем больше крахмала, тем гуще кисель.

В словаре Ожегова кисель – «студенистое, жидкое кушанье». И еще хочется добавить – очень вкусное, полезное, диетическое и сытное. А если проявить фантазию – то оригинальное, красивое и быстроприготавливаемое (когда гости внезапно нагрянут).

Сварить вкусный кисель можно просто и быстро, но надо знать одно правило – крахмал, разведенный холодной водой, тонкой струйкой вливать в кипящую жидкость, постоянно помешивая. Как только загустеет – сразу снять с огня. Долго не кипятить! Расход крахмала для средне-густого киселя – чайная ложка на стакан жидкости. Вот и вся наука.

Готовим сами

Кисель овсяный