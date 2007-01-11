К теще киселя хлебать…
№ 1(35) от 11.01.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]
В старину на Руси кисели варили в каждом доме, соревновались, у кого вкуснее получится. Они получались густые, потом их резали ножом и ели в холодном виде. Популярны были и жидкие – с медом, сиропом, молоком. Такие кисели удобнее пить, а не есть ложкой, и вкуснее они в горячем виде. Использовали для приготовления киселей овсяную, пшеничную и ржаную муку и даже горох. Короче – крахмалосодержащие продукты. Или просто добавляли крахмал в любой отвар. Чем больше крахмала, тем гуще кисель.
Это кушанье кто-то может сравнить с кашей овсянкой, но ей далеко до изысканного вкуса предлагаемого блюда. Хотя принцип тот же, и крахмал не нужен.
Вам понадобится полстакана овсяной муки (можно обойтись геркулесом, провернув его через мясорубку), которую нужно будет залить двумя стаканами горячей воды на ночь. Можно готовить на молоке. Утром размешать и протереть через сито (проспавшие могут и не протирать), посолить по вкусу, добавить чайную ложечку меда и немного поварить до загустения. В горячем виде намного вкуснее каши.
Что не съели, налейте в глубокую тарелку и пусть застывает. В холодном виде порезанный на порции кисель отлично пойдет с молоком на ужин.
Кисель фруктовый
На литр воды - неполный стакан варенья, ложка сахара и 5 чайных ложек крахмала. Варенье развести горячей водой, протереть через сито, добавить воды и вскипятить. Добавить разведенный крахмал, помешивая, когда закипит, разлить в формочки, остудить.
Варенье годится любое, но из кислых ягод вкус у киселя будет пикантнее. В готовый горячий кисель можно добавлять фруктовые соки для цвета и вкуса.
Кисель медовый
В литре теплой воды развести полстакана меда и вскипятить. Затем развести две столовые ложки крахмала в небольшом количестве холодной воды и, помешивая, влить в медовую воду. Довести до кипения и снять с огня. Добавить еще полстакана меда и размешать. Пить холодным.
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