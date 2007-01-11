По первому снегу
Не так просто, как кажется, почистить правильно ковер
№ 1(35) от 11.01.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]
И часа не прошло после уборки дома, а на поверхности мебели уже тончайший слой пыли. Наверно, замечали. А почему? Скажите спасибо вашему пылесосу. Потому, что многие модели для сухой уборки фильтруют и удерживают относительно крупные частички пыли, а мелкодисперсные просачиваются сквозь все фильтры в воздух и оседают на поверхности предметов.
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