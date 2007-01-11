По первому снегу

И часа не прошло после уборки дома, а на поверхности мебели уже тончайший слой пыли. Наверно, замечали. А почему? Скажите спасибо вашему пылесосу. Потому, что многие модели для сухой уборки фильтруют и удерживают относительно крупные частички пыли, а мелкодисперсные просачиваются сквозь все фильтры в воздух и оседают на поверхности предметов.

А знаете ли вы, что пока пыль не осядет, находиться в только что убранном пылесосом помещении небезопасно для здоровья! Дело в том, что эта мельчайшая пыль состоит по большей части из выделений сапрофитов (пылевых клещей). Бороться с ними в жилище невозможно. Они живут в мягкой мебели, коврах, шторах, одеялах, подушках, одежде, детских игрушках и т.п. Сами клещи безобидны, а вот их какашки, которые мы вынужденно вдыхаем вместе с мельчайшими частицами пыли, становятся причинами тяжелейших аллергических заболеваний.

Так что же делать? Выход один – ковер скатать, поднять и вынести на улицу. Гибнут сапрофиты только на морозе.

В городе, когда ударят морозы, вынесите предварительно пропылесосенные ковры, подушки и пр. хотя бы на балкон и оставьте на ночь. А еще лучше собрать все мягкое имущество и вывезти на дачу и почистить чистым снегом. Выбивание ковра на снегу – очень эффективное средство, вся мелкодисперсная пыль отлично удаляется. А потом и проморозить как следует не помешает.

Грязным городским снегом ни в коем случае не увлекайтесь – сделаете только хуже!

Светлана ЕРЕМЕЕВА