Ноги на стол!

Я расскажу рецепт в том виде, как делала моя бабушка, а вы уж сами можете адаптировать технологический процесс до нужной кондиции.

Во-первых, чисто вымытые свиные, а лучше поросячьи ножки (штук шесть, не меньше) бабушка замачивала на сутки в воде. Затем наступал ответственный этап, и он поручался дедушке. Острым ножичком нужно аккуратно почистить ножки и копытца и снять верхний слой кожи.

Потом в большой кастрюле ножки нужно было сварить. Бабушка всегда колдовала над бульоном, добавляла соль, перец, лук, лавровый лист. На медленном огне бульон кипел несколько часов.

Не упустите момент, когда ножки разварятся и мякоть только-только начнет отваливаться от косточек. Сразу вынимайте ножки. Пусть обсохнут в дуршлаге, после чего аккуратно сложите их в подходящую посуду.

Ножки бабушка всегда варила утром 31 декабря. А незадолго до Нового года превращала отварной полуфабрикат в дивное кушанье.

В отдельной мисочке разбейте два яйца и взбейте их с солью в пену. В другую плоскую тарелку натрите панировочных сухарей. Разогрейте чугунную сковороду и растопите немного сала.

Каждую ножку обмакните в яйце и аккуратно обваляйте в сухарях. И сразу на сковороду! Жарить надо на среднем огне, поворачивая, до образования хрустящей корочки.

По вкусу это блюдо напоминает холодец, но в горячем виде. Когда ешь и обсасываешь косточки, а ножка просто тает во рту – удовольствие незабываемое!

Ольга ВАСИЛЬЕВА,Липецк

Поросенок в клюкве

А из бульона, в котором варились ножки, бабушка приготавливала замечательный студень. Чтобы было сытно, надо добавить любого мяса и сварить его до готовности. Еще обязательно добавить 2-3 сладкие фиолетовые луковицы с шелухой - для запаха и цвета. Потом мясо вынуть, разобрать, мелко порезать. Бульон процедить. Положить мясо в формы, перемешать с мелко порубленным чесноком и залить теплым бульоном.