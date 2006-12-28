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Подложите свинью другу

Хрюшка-подушка за два часа

№ 34(34) от 28.12.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Подложите свинью другу
Хорошо лежу!

Возьмите квадратный кусок красного или ярко-розового искусственного меха, бархата, а то и вовсе какой другой «веселенькой» ткани с редким мелким, но сочным рисунком. Чтобы подушка получилась похожей на хрюшку, а не на гусеницу или червяка, форма сшитого полотна должна быть квадратной (например, 40х40 см).

Сшейте с изнанки «трубу» – это тело свинки. С одной торцевой стороны сделайте мордочку. Диаметр ее равен 40/3,14 см. Не забудьте дать 1 см припуск на шов. Почти в центре мордочки по спирали нашейте пятачок из скрученной ленты того же материала, глазки сделайте из черных пуговиц или бусин, ротик из яркой ленточки или тесьмы, ресницы – из черной или темно-вишневой шерсти.
 
Сшивая тельце с мордочкой (с изнанки), не забудьте вшить ножки и ушки, которые должны быть двухсторонними. Эти детали могут быть произвольных размеров, но все же в пределах разумного.
 
После того как получившаяся «свинья» приобрела туловище, мордочку, ушки и ножки, заполните ее синтепоном или нетканым материалом или вставьте внутрь маленькую обычную подушку, скрученную в цилиндр.
 
Пришейте заднюю часть – торец. Диаметр ее такой же, как и мордочки. Заднюю часть пришивать сложнее, т.к. делается это с лицевой стороны. Не забудьте в шов вставить задние ножки, ну а хвостик пришейте в конце работы. Закрутите его в баранку и прихватите несколькими стежками.
 
Если такая свинка сшита для ребенка, то на этом работа закончена, а если подарочек предназначен для взрослого, то тельце в нескольких местах можно обхватить полосками («лифчиками»), вырезанными из любой яркой ткани.
Еще проще – сшить квадратную красную наволочку, пришить глазки, рот и пятачок и надеть ее на диванную подушку. Завязать два угла тесьмой – получатся уши. Свинья готова. И таких «красавиц» можно сотворить для всех гостей.
 
Имея под рукой две подходящие ткани, две пуговицы и нитки с иголкой, за пару-­тройку часов и без особого труда вы сделаете подарок, который посмешит и ребенка, и взрослого.
 
А главное – ваши фантазия и хорошее настроение!
 
Розалия ФУРЦЕВА,
Мурманск 

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