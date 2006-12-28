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Пока горит свеча

Живой огонь – гармония в доме

№ 34(34) от 28.12.2006 [«Аргументы Недели », Светлана ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Пока горит свеча

Народная мудрость не без юмора отмечает, что бесконечно долго можно смотреть на огонь, бегущую воду и на то, как работают другие. Какие воспоминания оживают в глубинах подсознания, когда мы с неослабевающим интересом смотрим на открытое пламя? Может, это генетическая память предков, для которых разожженный костер был спасением от холода и тьмы? Согласно фэн­шуй, открытый огонь несет энергию и силу как человеку, его разложившему, так и месту, где он горит.

Вас что-­то беспокоит? Напишите или нарисуйте на листочке, чего бы вы хотели для себя, своего дома и его обитателей в новом году и положите бумагу в горящий камин.
 
Хорошо, если в доме есть камин. Но и простое зажигание свечи может изменить самочувствие и настроение с унылого на праздничное.
 
А какие свечи выбрать? Выбор так велик, что просто глаза разбегаются. Прямые и витые, фигурные, цветные, а еще и из разного материала – парафиновые, восковые, стеариновые, гелиевые… А какой выбрать цвет?
 
Главное, чтоб вам понравились. Руководствуйтесь собственными ощущениями и предпочтениями. Интуиция редко подводит. Но можно воспользоваться и рекомендациями, проверенными до нас не одним поколением последователей древнего учения.
 
Желтые и оранжевые свечи наполнят пространство кипучей энергией, а серд­ца обитателей комнаты радостью.
Оранжевые свечи хорошо зажигать в компании друзей и родственников.
 
Желтые способствуют концентрации внимания, восприятию новых знаний. Зажигайте их в комнате для занятий и уроков.
 
Зеленые привлекут изобилие и богатство, а также здоровье, мир, надежду. Они уместны в общей комнате, где собирается вся семья. Зеленые свечи помогут больному.
 
Голубые, синие, бирюзовые, фиолетовые свечи принесут покой и умиротворение. Их зажигают в спальне, если хотят хорошо отдохнуть, а также в комнате для медитаций.
 
Розовая свеча в спальне поможет найти взаимопонимание с детьми и привлечь в дом любовь.
 
Красные стимулируют физическую активность. Они способны привнести страсть в отношения с любимым, если их зажигать в спальне, и физическую силу – если красные свечи будут гореть в комнате, где вы занимаетесь физическими упражнениями.
 
Белые свечи универсальны, они подходят для всех помещений и для любого случая.

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