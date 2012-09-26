Хреновый абориген

Мы строим дом на пустом участке, где были картофельные огороды колхозников в прошлом веке. В этом году раскопали целину на небольшом участке и посадили огородик. Овощи получились неплохие. А хрен мы не сажали, он сам вырос в разных местах по полю. Листья большие, сочно-зелёные, а корни – без слёз не взглянешь – ветвистые, деревянистые, очень горькие. У наших друзей он растёт сам по себе, ухода не требует, и хренок получается отменный. Почему же наш «абориген» получился некондиционный?

Спасибо, ваши читатели, Старостины, Тверская область

Бытует мнение, что за хреном совершенно не нужно ухаживать и он вырастет в любых условиях – на то он и хрен. Оно, конечно, верно, но наполовину. Многолетнее растение хрена растёт на одном месте долго, куст становится сильным, корневище утолщается, достигая 10 см в диаметре и до 5 метров длиной. Такой «монстр», конечно же, в уходе не нуждается. Ему ни страшны не засуха, ни морозы. Он добудет воду и питательные вещества с большой глубины.

Но вкусовые качества такого аборигена оставляют желать лучшего. Чтобы получить вкусные корни, нужно ухаживать за хреном так же ответственно, как и за другими корнеплодами. Но, главное, грамотно заготавливать посадочный материал и правильно хранить черенки до посадки. И посадить, как положено.

Хрен убирают поздней осенью. Итак, откопайте корневище хрена, стараясь сохранить тонкие корешки. Толстые стебли на посадочный материал не годятся. Нарежьте корневых черенков из мелких корней. Лучший размер – 1 см в диаметре и 15–20 см длиной. Чтобы не перепутать и не посадить черенки «вверх ногами», делайте вверху прямой срез, внизу – косой. Протрите грубой тканью среднюю часть черенков, оставляя по 2 см вверху и 2,5–3 см внизу. Этим приёмом мы ослепляем лишние спящие почки. Тогда после посадки по всему стеблю не будут формироваться нежелательные корни и побеги. Только из верхних спящих почек будут образовываться побеги, а из нижних – корни.

Свяжите черенки в пучки, упакуйте в пакет и храните в овощном отделении холодильника. Или в подвале в ящике с песком (как морковь). За месяц до посадки достаньте из хранилища и разложите в тепле для прорастания. Перед посадкой обязательно ещё раз протрите корень, ослепляя лишние спящие почки.

Почву подготовьте хорошо удобренную, суглинистую, перекопанную не менее чем на два штыка лопаты. Черенки сажайте наклонно, засыпая верхнюю часть на 3 см почвой. Поливайте в засуху, пропалывайте. Поздней осенью уберёте урожай, заготовив из «мелочи» посадочный материал для будущего сезона. И ваш хренок непременно будет отменный. Приятного аппетита.