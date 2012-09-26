Бело-сиренево-розовое великолепие

Увидела в продаже красивый цветок, называется анемона. У меня растут анемоны, но они совершенно по-другому выглядят и цветут весной. Правда ли, что они могут цвести осенью? Когда их нужно пересаживать? Расскажите, пожалуйста, об этих растениях.

С уважением, Эльвира Васильевна, Павловск

Ещё вчера лесная опушка, наконец-то освободившись от последних остатков слежавшегося снега, украсила себя нежной весенней зеленью. А сегодня вдруг белые цветы заполонили лужайку. Откуда они взялись? Подует ветерок, и летят нежные «мотыльки» над проснувшейся землёй. Вот так, с ранней весны и до глубокой осени, сменяя друг друга, невесомые лепестки-мотыльки порхают над лесными полянками и дачными клумбами.

Вы узнаёте, кто они такие? Конечно же, это анемоны из семейства лютиковых, которые более известны под другим названием – ветреницы. Ботаническое название происходит от греческого значения слова «ветер» – от порывов ветерка облетают нежные лепестки.

В природе средней полосы в основном произрастают весеннеецветущие анемоны. Они хорошо известны, и их садовые формы наиболее популярны. Но садоводы на клумбах выращивают самые разные другие формы – и летнецветущие виды, и осенние сорта. А их немало – около 150 видов многолетних растений, произрастающих в умеренной зоне северного полушария.

Цветут они дружно в течение 3–4 недель. Можно подобрать коллекцию, различающуюся по срокам цветения. И с апреля по октябрь (с перерывом в июле) радоваться порханию весёлых мотыльков. Сейчас, с середины августа и до наступления конкретных заморозков, наши сады украшают анемоны японские во всём своём бело-сиренево-розовом великолепии.

По высоте ветреницы очень разные – от миниатюрных почвопокровников (высотой 10 см) до мощных раскидистых кустов (до 1 метра). А какие красивые окраски крупных пятилепестковых венчиков – белые, розовые, красные, синие, жёлтые, голубые, сиреневые. Цветки чаще простые, но выведено много махровых сортов. Листья у ветрениц пальчато-рассечённые, очень красивые и остаются декоративными весь период вегетации, что очень ценно.

Все ветреницы хорошо размножаются семенами, делением куста, частями корневищ и клубнями.Семена сеют сразу после сбора и под зиму. Поэтому ветреницы отлично размножаются самосевом. Сеянцы не терпят пересадок и пикировки. Лучше сеять сразу в торфяные горшочки и высаживать на постоянное место в раннем возрасте. Все весеннецветущие корневищные анемоны делят и пересаживают сейчас, осенью. Ветреницу японскую, которая цветёт сегодня, желательно пересаживать весной. Но приобретённые новые экземпляры осторожно перевалите сейчас, аккуратно расправляя мощный стержневой корень. Следите, чтобы расположить его строго вертикально и не травмировать, иначе растение быстро погибнет.

Почву подготовьте плодородную и лёгкую. Лесная листовая подстилка – самый подходящий субстрат для анемон. Клубневые формы заглубляйте на 5 см, мясистые корневища – на 3 см, мочковатые – на 1–2 см ниже корневой шейки. Не помешает укрытие на зиму сухими листьями – как в природе.

Лечиться не будем

Фанатами анемон стать очень легко, а вылечиться от болезни увлечения ветреницами – невозможно. И не нужно. Посадите несколько видов с разными окрасками и сроками цветения и «болейте» на здоровье!



Ветреница Алтайская – высота 15 см, цветки белые, цветёт с начала апреля.



Дубравная – изысканное растение высотой 25 см. Крупные белые с фиолетовым отливом цветки диаметром 6 см. Цветёт в апреле-мае. Розовые, голубые, фиолетовые махровые формы.



Голубая – высотой 25 см с одиночными голубыми цветками. Цветёт позже, в мае-июне.



Длинноволосистая – растение высотой 40 см с очень красивыми листьями. Цветёт долго белыми крупными цветами с конца мая и весь июнь.



Кавказская – с синими цветами, цветёт в апреле-мае.



Канадская – высокая, до 60 см, цветёт в июне кремовыми цветами.



Лесная – до 60 см, быстро разрастается, цветки белые с фиолетовым, крупные, диаметром 7–8 см. Цветёт в мае-июне.



Лютичная – высотой 30 см, цветки жёлтые, цветёт в апреле-мае.



Японская – высотой до 80 см, цветёт с августа до заморозков, цветки белые, розовые, сиреневые, крупные, до 8 см в диаметре.