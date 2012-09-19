Собачья будка для ежа

У нас на даче в конце лета появились ёжики, большая семья. Где они живут, мы не знаем, но каждый вечер приходят к нам в гости, выпивают молоко с блюдца, изучают наш огород, топают ночью по деревянному полу открытой веранды. Хотим пригласить их поселиться у нас на участке, но не знаем, как это сделать? Посоветуйте, как построить для них зимний домик?

Соловьёвы, Орёл

Из всех диких животных, посещающих наши угодья, самые тёплые чувства, конечно же, вызывает колючий ёжик. Ему всегда рады, его готовы покормить и обласкать, даже хочется приручить и одомашнить. Летом ежи не слишком часто выходят «в люди», работы по отлову разных вредителей у них предостаточно. Хотя ежи не брезгуют и полезными для нас ящерицами, птенцами, червяками. Но мы всё равно любим и ждём шустрого зверька.

Осенью ежи чаще заходят к нам в гости, им надо усиленно питаться и успеть запасти побольше жира перед зимней спячкой. Чем меньше по размеру животное, тем меньше жира, тем больше вероятность, что на долгую зиму питательных веществ не хватит. Поэтому мелкие ежата часто погибают зимой. Не кормите ежей домашней пищей. Как всякие дикие животные от нашей «культурной» еды они могут погибнуть. Угостите их сухим собачьим или кошачьим кормом, желательно качественным.

«Человеческую» еду ежам лучше не предлагать, а построить дом со всеми удобствами для стопроцентной положительной зимовки – это очень даже стоит сделать. В природе они строят гнездо в ворохе бурелома, в сухих листьях, в куче лесного мусора. Мы же можем им предложить удобный домик, где не только хорошо зимовать, но и детёнышей можно выводить. Форма и материал этого архитектурного шедевра могут быть самые разнообразные, но лучше всего воспользоваться более традиционным и понятным для ежа деревом.

Предлагаем испытанный на практике вариант ежиного домика. Сколотите подобие собачьей будки, только небольшой по размеру. Представьте, что вы строите будочку для… чихуахуа. Внутренний размер домика – 40х40 см, высотой не более 30 см. Но самое главное отличие от собачьей конуры – тамбур при входе в домик. Прикрепите к входному лазу длинную (25–35 см) и узкую (10–15 см в диаметре) трубу. Этот коридорчик защитит от непрошенных гостей-хищников. Вы можете утеплить домик со всех сторон слоями гидро- и теплоизоляции. Поставьте будочку в укромное место, замаскируйте ветками. Ежи приживутся и будут с благодарностью «охранять» от вредителей вашу усадьбу.