Подруга осени унылой

Уже несколько лет у меня растёт ремонтантная малина с жёлтыми ягодами. Но нам так и не удалось попробовать плоды, хотя, говорят, они душистые, крупные и очень вкусные. Ягоды, к сожалению, созревают очень поздно. Сейчас, в середине сентября, много зелёных завязей и цветов, но ещё не пожелтела ни одна ягодка. Посоветуйте что-нибудь, как же выращивать ремонтантную малину в наших краях? Так жалко, что пропадают мощные ветви, обсыпанные плодами, которые не успевают вызреть.

С уважением, читатели Плошкины,

Ленинградская область

Летняя малина уже вся собрана и съедена, традиционное варенье сварено, урожай порадовал и закончился. Но самой вкусной нашей ягоды – малины – никогда не бывает много, прошёл месяц, и мы уже скучаем без неё. И вот тут, удивительно кстати, начинает созревать урожай осенних малиновых сортов. Ремонтантная малина – замечательное изобретение селекционеров, которое позволяет нам продлить вкусную составляющую короткого среднерусского лета. Все малинные вредители уже наелись и ушли на покой – никто не мешает ягодам развиваться во всей красе, влаги достаточно, и ласкового тепла сентябрьского солнца вполне хватает осеннему малиновому урожаю.

Ягоды ремонтантной малины завязываются на однолетних побегах. Поэтому урожай созревает позже, чем на двулетней древесине. Но плодоношение бывает обильным и продолжительным. В регионах с более тёплым климатом, а следовательно, с более продолжительным летом, именно так и происходит. А у нас, в средней полосе, такая замечательная картинка вырисовывается не всегда.

Ранние заморозки и скорая холодная осень уменьшают возможный урожай. И часто отдача ягод бывает всего на 20–25%. Но это не означает, что выращивать ремонтантную малину не следует. Не отказывайте себе в осеннем малиновом удовольствии! В позднем и необильном урожае «виноваты» неправильно подобранные сорта. Подбирайте растения, подходящие для вашей местности. И тогда вы сможете успеть собрать до 95% запланированного растением урожая. Чтобы не расстраиваться, очень ответственно подойдите к выбору сорта ремонтантной малины. Приобретайте растения в проверенном питомнике и районированные для вашей местности.

Другой причиной плохого плодоношения жёлтой ремонтантной малины может быть определённый неподходящий микроклимат, сложившийся на вашем участке. Жёлтоокрашенные сорта – более прихотливые. В этом случае советуем посадить желтоплодную малину с традиционным сроком созревания, таких сортов предостаточно.

Для ускорения плодоношения выращивайте ремонтантную малину в однолетней культуре. Для этого осенью срезайте все, без исключения, ветви. Тогда весной все силы куста пойдут на рост молодых побегов, и растение не будет «отвлекаться» на урожай двулетней древесины. Многие садоводы с ранней весны и до формирования цветоносов укрывают нетканым материалом кусты ремонтантной малины. Этим приёмом можно на пару недель приблизить начало созревания ягод. И осенью, после формирования основного количества завязей, также накрывают куст «одеялом». Попробуйте.

Однако если вам никак не удаётся попробовать урожай, то удалите невызревшие верхушки с побегов, пригните ветви к земле, укройте и оставьте зимовать. Весной они пойдут в рост, и вы сможете дождаться желанного пробного урожая в обычные «малиновые» сроки.

Селекционный аргумент

Самый любимый дачниками сорт ремонтантной малины – «Бабье лето – 2». Он без всякого укрытия успевает отдать до наступления заморозков 80–90% урожая.

Из желтоплодных неремонтантных сортов советуем посадить высокоурожайные, неприхотливые и зимостойкие сорта «Амбер», «Жёлтый гигант» и «Абрикосовая». Сорт «Сластёна жёлтая» – самый сладкий и урожайный (до 8 кг с куста!), но на зиму надо укрывать.

Витаминный аргумент

Не печальтесь, если осенний урожай малины не успел вызреть полностью. Он вам ещё пригодится. Не выбрасывайте верхнюю полуодревесневшую часть побегов (половину) с листьями, цветками и зелёными плодами. Соцветия и листья оборвите, мягкий стебель порежьте на кусочки, и все части быстро посушите в духовке (при температуре 40–50 градусов). Сухую траву храните в стеклянной банке. Добавляйте в травяные сборы или чёрный чай. Но вкуснее всего использовать сушёную малиновую зелень без всяких добавок. Вы получите совершенно удивительный витаминный чай. Очень полезный, ароматный, вкусный. Заваривайте и продлевайте короткое северное лето. Приятного аппетита!