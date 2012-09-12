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У стенки дома моего

Как правильно посадить плетистую розу

№ 35(327) от 13.09.2012 [«Аргументы Недели », подготовила Мария ДУТОВА ]

У стенки дома моего

Давно хотела посадить около дома плетистую розу. Я уже много раз представляла, как красиво она укроет стену рядом с входной дверью. Я поставлю скамеечку, и мы всей семьёй будем отдыхать в этом ароматном уголке. Мечта моя сбылась пока наполовину – я купила на выставке две шикарные розы. Теперь хочу узнать, как их правильно посадить, чтобы они хорошо росли?

Спасибо, ваша читательница Любовь Соловьёва, Вологодская область

Надеемся, что наша читательница подыскала для растения своей мечты укромное от ветров место. На сквозняке королева сада расти не любит. Лучше всего плетистые розы сажать с подветренной стороны и обязательно на светлом месте, желательна юго-восточная экспозиция. Никакой полутени.

Не сажайте очень близко к стене, отступите не менее полуметра. Яму или траншею выкопайте глубокую и просторную, как под плодовые деревья. Дайте возможность хорошо развиться корневой системе, она у роз глубокая и мощная. Сильное, хорошо укоренившееся растение будет хорошо зимовать и обильно цвести.

Розы предпочитают суглинистые почвы со слабокислой реакцией (рН5,5–6,5). Торфяники и песчаные почвы обязательно утяжеляйте глиной. На дно не помешает положить дренаж слоем 15–20 см. Затем не пожалейте хорошей органики. Розы любят побольше навоза, можно даже полуперепревшего. Остальной объём ямы заполняйте смесью огородного суглинка с перепревшей органикой, с добавлением комплексных фосфорно-калийных удобрений и микроэлементов. Лучше всего воспользоваться осенним специальным удобрением для роз.

Сажайте плетистую розу слегка наклонно в сторону стены. Корни аккуратно расправляйте. Поломанные и очень длинные слегка укоротите. Припудрите порошком стимулятора корнеобразования. Место прививки заглубите на 5 см. Глубже и мельче сажать не рекомендуется. Если роза корнесобственная, то сильно не заглубляйте, посадите так же, как она росла в питомнике.

Несмотря на прошедшие дожди и достаточную влажность почвы, после посадки обязательно обильно полейте посаженную розу. Добавьте грунта после усадки.

Обязательно сделайте опору (решётку, перголу и пр.), оставляя зазор от стены не менее 10 см для проветривания кроны растения. На зиму плетистые розы рекомендуется снимать с опор и пригибать к земле для зимовки под снегом, слегка прикрывая лапником. В год посадки дополнительно окучьте почвой и укройте листьями и нетканым материалом.

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