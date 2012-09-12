Дорогу сливовым олимпийцам

В этом году погодные условия особенно благоволили нашим садоводам. Отсутствие весенних заморозков, обильное цветение садов, достаточное количество влаги и тепла подарили нам замечательный урожай. Все плодовые деревья с олимпийскими рекордами пришли к финишу сезона. Сливы – не исключение. Сейчас созрело большинство сортов, и наступило самое благоприятное время для пересадки и посадки новых сливовых растений. Вперёд, за дело…

Сливовый сад требует вашей заботы немедленно. Полностью созревшие плоды долго на ветках не висят. Они быстро опадают, а оставшиеся мумифицируются, становясь «зимними квартирами» для возбудителей болезней. Обязательно оборвите все плоды и сожгите мумифицированные.

Приведите в порядок все деревья. Вырежьте поросль, смело пересаживайте молодые растения на новое место. В начале осени сливы приживаются очень хорошо.

Для посадки обязательно подготовьте посадочные ямы по всем правилам. Лучший размер ямы – 60х60х70 см. Кислотность почвы – нейтральная – значение рН обязательно около 7,0. Подготовьте хорошую почвенную смесь: 1–2 ведра перепревшего навоза или компоста, 100 г извести, полкило золы, хорошо добавить угольки из барбекю. Свежий и плохо перепревший навоз не использовать!

При покупке новых саженцев обращайте внимание на их рост. Совсем маленький (20–30 см) – признак плохой приживаемости прививки, слишком большой (1 м и более) – растения перекормлены или выращены на тёплом юге. Лучший размер растения – 70–120 см. Предпочтительнее покупать сливы с закрытой корневой системой, в горшке. Если корни открыты, то они должны быть влажными и соответственно упакованы.

Листья не обрывайте, они сами отвалятся. Не заглубляйте саженец, сажайте на бугорок высотой 7–15 см. Под действием дождей и поливов почва осядет. Перед и после посадки обильно полейте почву.

Если вы не успеете посадить сливы до середины октября, то тогда лучше саженцы прикопать. На зиму посадки можно не укрывать, но сорта менее зимостойкие (на 1–2 зоны выше) лучше укрыть нетканым материалом, предохраняя от вымораживания и выдувания.

Экспериментальный аргумент Прошлой осенью я ради эксперимента посадила по несколько косточек слив разных сортов. И они почти все взошли. Я за ними хорошо ухаживала, поливала, пропалывала, подкармливала. И теперь не знаю, что с ними делать. Можно ли обойтись без прививок? Как определить, будут ли они похожи на «родителей»? Юлия Тавровская, Воронеж Любые сеянцы любых плодовых деревьев вступают в плодоношение на несколько лет позднее, чем привитые растения. При хорошем уходе вы можете дождаться урожая на 6–7-й год. Но результат быстрее всего вас разочарует. Сеянцы, в отличие от укоренённых черенков, наследуют родительские признаки в 30% в лучшем случае. Чаще всего у сеянцев значительно хуже урожайность, неудовлетворительная зимостойкость, ниже вкусовые качества. Но именно таким путём выводятся новинки. Селекционеру приходится работать с десятками тысяч сеянцев, чтобы отобрать особенные, которые могут стать новым сортом. Если у вас достаточно терпения и вы никуда не торопитесь, то дождитесь первого урожая. А там уже решите, что для вас интереснее – оставить «жить» получившееся дерево или перепривить саженцы известным сортом.

Вкусный аргумент

Сливы, увы, долго не хранятся. Но любые заготовки из них – объедение. Предлагаем приготовить сырое варенье из жёлтой сливы. Вам понадобится 1 кг плодов, 1 кг сахара, 1 апельсин.

Удалите косточки из слив, затем добавьте порезанную цедру апельсина и выжатый из него сок. Все ингредиенты размельчите блендером, постепенно добавляя сахар. Разложите по банкам и уберите в холодильник. Для пикантности можно добавить немного цедры лимона перед взбиванием. Получившуюся сливовую массу очень удобно использовать в качестве начинки для открытых пирогов, а вкуснее всего просто так есть ложками до полного «отвала». Приятного аппетита!