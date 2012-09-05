Моей семье очень нравятся ваши рецепты приготовления блюд из собственного урожая. Советы всегда оригинальные и не требуют больших временных затрат. Поделитесь, пожалуйста, секретами приготовления чего-нибудь необычного из баклажан.

Спасибо, ваша читательница Нина Мологина, Саратовская область

Всегда рады ответить на вопросы наших читателей, особенно на вкусную тему. Итак, чтобы приготовить быстро и вкусно, нужно воспользоваться кондиционными продуктами – это аксиома. Бывают, конечно же, переросшие овощи или недозрелые. И мы всегда советуем не выбрасывать экологически чистый собственный урожай, а всё пустить в дело. Но сегодняшние рецепты предполагают использование баклажан стандартных размеров.

Лучший размер для удлинённых сортов баклажан –

12–14 см в длину и 6–8 см в диаметре для сортов с плодами округлой формы. Кожица у них более тонкая, и её необязательно чистить для приготовления многих блюд.

Наш первый сегодняшний рецепт – баклажаны, фаршированные грецкими орехами. Вам понадобятся четыре баклажана, полкило чищеных грецких орехов, 1 луковица, 50 г изюма или кураги, столовая ложка сахара, по пучку укропа и петрушки, приправа хмели-сунели, 200 г сметаны, перец и соль по вкусу. Баклажаны очистить от шкурки, разрезать пополам вдоль, удалить ложкой семенную камеру и отварить в подсоленной воде, дать ей стечь. Затем мелко порезать лук и слегка обжарить, добавить размолотые грецкие орехи, нашинкованную зелень и промытый изюм. Всё перемешать. Положить начинку в половинки баклажан и, соединив попарно, сложить в сотейник или форму для запекания. Залить заправкой из сметаны, сахара, приправы, соли и перца. Тушить в духовке 20–25 минут при 150 градусах. Остудить и подать к столу.

Второй рецепт – перец, фаршированный баклажанами. Возьмите 12 стручков сладкого перца, срежьте верхушки и удалите семена. Испеките в духовке 2–3 баклажана, с горячих снимите шкурку. Затем мелко порубите вместе с замоченным в молоке ломтиком хлеба. Прибавьте яйцо, 1 ст. л. муки, мелко порезанную и обжаренную луковицу, посолите, поперчите, всё перемешайте. Заполните перчики начинкой, обваляйте открытую часть в муке и обжарьте на топлёном сале. Уложите в неглубокую кастрюлю, залейте соусом и тушите в нежаркой духовке. Соус: 500 г нарезанных помидоров потушить, протереть через сито, добавить по 1 ч. л. сахара и сливочного масла, листик сельдерея и прокипятить. Приятного аппетита!