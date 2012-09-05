//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//news.sputnik.ru
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Милла Йовович показала снимок с округлившимся животом
- Видео: Лобода получила благословение от Пугачевой
- Талия 65-летней Любови Успенской вновь привела в восторг поклонников
- Собчак назвала основные качества, которые "не любит наш народ"
//Сад и огород
- ⚡ Эксклюзив Кто готовит свержение Путина?
- 11.04 20:28 Чем пахнет ваша дача?
- 28.03 18:10 Сад: 5 шагов для подготовки к дачному сезону
- 14.03 21:53 Лови момент!
- 17.10 00:12 Дерево, пережившее ледники
- Неожиданно для всех! Определен новый размер пенсий
- Сад-огород / Все новости >>
Лучший размер
№ 34(326) от 06.09.2012 [«Аргументы Недели », подготовила Мария ДУТОВА ]
Моей семье очень нравятся ваши рецепты приготовления блюд из собственного урожая. Советы всегда оригинальные и не требуют больших временных затрат. Поделитесь, пожалуйста, секретами приготовления чего-нибудь необычного из баклажан.
Спасибо, ваша читательница Нина Мологина, Саратовская область
Всегда рады ответить на вопросы наших читателей, особенно на вкусную тему. Итак, чтобы приготовить быстро и вкусно, нужно воспользоваться кондиционными продуктами – это аксиома. Бывают, конечно же, переросшие овощи или недозрелые. И мы всегда советуем не выбрасывать экологически чистый собственный урожай, а всё пустить в дело. Но сегодняшние рецепты предполагают использование баклажан стандартных размеров.
Лучший размер для удлинённых сортов баклажан –
12–14 см в длину и 6–8 см в диаметре для сортов с плодами округлой формы. Кожица у них более тонкая, и её необязательно чистить для приготовления многих блюд.
Наш первый сегодняшний рецепт – баклажаны, фаршированные грецкими орехами. Вам понадобятся четыре баклажана, полкило чищеных грецких орехов, 1 луковица, 50 г изюма или кураги, столовая ложка сахара, по пучку укропа и петрушки, приправа хмели-сунели, 200 г сметаны, перец и соль по вкусу. Баклажаны очистить от шкурки, разрезать пополам вдоль, удалить ложкой семенную камеру и отварить в подсоленной воде, дать ей стечь. Затем мелко порезать лук и слегка обжарить, добавить размолотые грецкие орехи, нашинкованную зелень и промытый изюм. Всё перемешать. Положить начинку в половинки баклажан и, соединив попарно, сложить в сотейник или форму для запекания. Залить заправкой из сметаны, сахара, приправы, соли и перца. Тушить в духовке 20–25 минут при 150 градусах. Остудить и подать к столу.
Второй рецепт – перец, фаршированный баклажанами. Возьмите 12 стручков сладкого перца, срежьте верхушки и удалите семена. Испеките в духовке 2–3 баклажана, с горячих снимите шкурку. Затем мелко порубите вместе с замоченным в молоке ломтиком хлеба. Прибавьте яйцо, 1 ст. л. муки, мелко порезанную и обжаренную луковицу, посолите, поперчите, всё перемешайте. Заполните перчики начинкой, обваляйте открытую часть в муке и обжарьте на топлёном сале. Уложите в неглубокую кастрюлю, залейте соусом и тушите в нежаркой духовке. Соус: 500 г нарезанных помидоров потушить, протереть через сито, добавить по 1 ч. л. сахара и сливочного масла, листик сельдерея и прокипятить. Приятного аппетита!
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News
Обсудить наши публикации можно здесь:
//новости партнеров
//Новости МирТесен
//live
«Когда что-то случается с SSJ 100, всему миру сообщают - Суперджет, а про «Боинг» или «Аэрбас» говорят просто - самолет»
//В мире
Трамп уверен, что Россия готова вернуться в G8, но Путин не будет об этом просить
//новости партнеров
Наутро он заорал «Мы здесь власть!» - и потребовал свободу собраний и кило семечек ежедневно
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Бойцы самопровозглашенной ДНР уничтожили под Горловкой командира взвода «Айдара»
//Общество
Андрей Разин сделал обращение в связи с ухудшением здоровья Михаила Горбачёва
//Авто
Специалисты рассказали, как на выбор автомобиля влияет возраст клиента
//Новости партнеров
//В мире
//Новости СМИ2
//В мире
Состояние российской девочки, пострадавшей в бассейне турецкого отеля, остается крайне тяжелым
Ставропольские власти высказались о кончине женщины во время родов
//В мире
Трамп: в рамках саммита G7 было продемонстрировано "потрясающее единство"
//Новости партнеров
//В мире
Пользователи сети высмеяли платье Мелании Трамп, в котором она прибыла на саммит G7
Пожар на территории московского монастыря XIV века удалось локализовать