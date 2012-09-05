Конец хитрого рынка

Осень наступила, урожай в основном собран, приходит чудесная пора для садоводов-огородников. Садовые ярмарки и выставки следуют одна за другой. Всё свободное время можно смело потратить на поиски интересных растений, обновить свой сад, прикупить суперудобные инструменты, запастись новинками рынка стимуляторов роста и удобрений. Но, увы, настроение часто бывает испорчено – риск приобретения подделки в последние годы сильно увеличился. Как же нам с вами избежать такого результата? Что предпринимается в этом направлении?

В Москве на прошлой неделе проходила традиционная Международная выставка «Цветы-2012». Чего там только не было! Садоводы-любители всех мастей пополнили свои коллекции и узнали много нового. Однако сезон осенних продаж только начался, и мы с грустью ждём неизбежных читательских писем с вопросами и рассказами о приобретённых подделках. И каждый год СВОЯ ЗЕМЛЯ регулярно старается давать доступные рекомендации, как отличить хороший товар от контрафакта.

На проблемы контрафакта на рынке садово-огородных товаров наконец-то обратили внимание на государственном уровне. Спасибо за это нашему коллеге Андрею Туманову, журналисту-«садоводу», телеведущему, а ныне депутату Государственной думы. Спешим порадовать наших читателей, что борьба за качественный садово-огородный ассортимент началась. Но давайте объединим наши усилия. В конечном итоге всё зависит от нас, потребителей.

Во-первых, и это главное, старайтесь приобретать посадочный материал и другие товары у проверенных продавцов: в питомниках, садовых центрах. Требуйте сертификаты и учредительные документы. Сегодня на отечественном рынке «выросло» и работает много достойных питомниководов, которые выращивают и продают прекрасные акклиматизированные растения, уважая себя, производителей и нас с вами, покупателей.

Во-вторых, проявите особое внимание при покупке средств защиты растений и другой «химии». В этой сфере быстрее и проще всего подделать продукцию, а последствия могут быть очень печальными.

В-третьих, внимательно выбирайте садовый инструмент, проведите сравнительный анализ продукции разных производителей. Путешествуя по большой садовой ярмарке, это сделать совсем нетрудно и даже занимательно.

В-четвёртых, помоги товарищу. Если вы выявили где-либо недобросовестного продавца садово-огородного товара, то «разрекламируйте» его всем своим соседям. Такая «слава» действует эффективнее любых официальных карательных мероприятий.

И в-пятых, пишите нам, задавайте вопросы, мы обязательно расскажем о конкретных случаях подделок. Удачи на садово-огородной «охоте» на осенних ярмарках и выставках. Положительных эмоций и обильного шопинга!