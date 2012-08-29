Все грибы в гости к нам

И опять в этом году мои помидоры начинают массово созревать только в конце августа. Листья подвядают, кусты как бы хиреют, помидоры не наливаются. Я их обычно собираю зелёными, иначе на кусте плоды не успевают покраснеть. Когда я их оставляю расти дальше, то они быстрее чернеют, чем краснеют. Слышала, что зелёные помидоры окунают в горячую воду на полчаса, и после этого они быстро краснеют. Правда ли это? Как же спасти свой урожай?

Дудкина Раиса Ивановна, Владимирская область

Да, лето заканчивается, день становится короче, ночи холоднее. А с прохладными влажными ночами приходит конец беззаботной жизни томатов – грибные болезни спешат к нам «в гости», на грядки и в теплицы.

Огородник должен быть внимателен к погоде и к томатам. Нужно не упустить момент съёма зелёных плодов для их дальнейшего дозаривания, иначе погибнет недозревший урожай.

Я тоже слышал о способе прогревания недозрелых плодов перед дозариванием. Для этого зелёные плоды нужно опустить в горячую воду (45–50 градусов) и выдерживать там полчаса. Затем вынуть, тщательно вытереть и положить в тёмное место. Тепловая обработка убивает возбудителей фитофторы, и помидорчики отлично дозариваются. Я один раз попробовал, но положительного результата не получилось. Очень сложно в течение получаса поддерживать постоянную температуру воды в ёмкости. Если вы помещаете сразу много плодов, то вода быстро остывает, и лечебного эффекта никакого. Значит, нужно подливать горячую воду или нагревать ёмкость, но при этом перепады температур негативно сказываются на томатах, и процессы дозаривания прекращаются.

Я хочу предложить читателям оригинальный способ послеуборочной обработки томатов, испробованный мною на практике. Выдерните аккуратно кусты вместе с плодами и корнями из почвы. Лишнюю землю обтрясите. Удалите все листья, от них уже нет никакой пользы. Удалите цветочки, если таковые имеются. И подвесьте кусты вверх ногами в проветриваемом помещении (лучше на сквознячке) с постоянной температурой. Плоды, конечно же, не будут увеличиваться в размерах, но начнут постепенно приобретать спелую окраску. Покраснеют все, даже самые мелкие плодики. Уже много лет я пользуюсь этим методом, чего и вам желаю.

Николай ФУРСОВ