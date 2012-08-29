Корону королю

От соседей мы закрылись живой изгородью из шиповника. Кусты разрослись, и плоды оказались крупные и вкусные. Теперь шиповник не просто загораживает забор, он стал нам незаменимым другом, и мы «переименовали» его из декоративных в плодовые растения. Не знаем название сорта, да нам это и не нужно. Как и когда правильно ухаживать за шиповником, учитывая, что он теперь обитатель плодового сада? Как повысить урожай чудесных плодов?

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Роза – королева цветника, кто же не согласен с этой аксиомой! Сколько сортов повыведено селекционерами всех времён и народов. Однако как-то забылось, что шиповник, незаметный в лучах славы королевы, – её старший брат. И тоже, стало быть, благородного царского происхождения – изысканно красивый и ненавязчиво полезный, помогавший, кстати, нашим предкам уже в эпоху неолита. Пора вернуть ему корону, не правда ли?

Сегодня мы редко относимся к шиповнику как к плодовому кустарнику. А жаль… Супервитаминных с крупными и очень вкусными плодами сортов выведено предостаточно (морщинистый, собачий, коричный, яблочный, витаминный и много других). Вспомните об этом, поскорее идите в плодовые питомники и приобретите хотя бы парочку кустиков. Посадите в плодовом саду и ухаживайте за ними с должным уважением – результат превзойдёт все ваши ожидания.

По высоте шиповники различаются сильно – от 1 до 3–3,5 м. И по форме цветов и плодов вас ждёт большое разнообразие. Но они все очень светолюбивы.Поэтому посадите на светлое место с хорошо окультуренной почвой нейтральной кислотности. Ухаживайте как за розами, не забывайте, что они из одной благородной семьи.

Шиповник, в отличие от своей сестры, неприхотлив и хорошо зимует. Но его нужно правильно обрезать. Именно от этого зависят обильное цветение и хорошие урожаи. Наступает лучшее время для обрезки – ранняя осень. Все старые (более пяти лет) ветви удаляйте, слабые однолетние приросты безжалостно вырезайте, молодые сильные побеги укорачивайте до 60–80 см. Не загущайте кусты, обязательно оставляйте больше солнца каждой растущей ветви. В тени кусты оголяются снизу, и регенеративные почки не закладываются. Для сильнорослого куста оптимальное количество ветвей разного возраста – 15–20 штук.

И ещё – урожай собирайте вовремя, не дожидайтесь полного размягчения плодов. У перезревших ягод количество витаминов сильно падает. Вернём корону королю!

Царский аргумент Предлагаем парочку оригинальных рецептов, достойных царского стола. Суп-пюре. Вам понадобится 300 граммов свежих зрелых плодов шиповника. Порежьте их пополам, очистите от семян и ворсинок. Помойте и варите в 1 литре подсоленной воды 20–25 минут. Затем, слегка остудив, протрите через сито или взбейте миксером. Муку (2 ст. л.) перетрите с 75 г сливочного масла, добавьте немного воды, перемешайте и прокипятите. Объедините с пюре, добавьте по вкусу соль и сахар, прокипятите. Можно добавить немного красного вина. Суп-пюре должен получиться густым. На стол его подают тёплым и обязательно с гренками. Мармелад. Аналогично подготовленные плоды сварите в небольшом количестве воды и протрите через сито. Затем добавьте немного красного десертного вина, на кончике ножа корицы, сахар по вкусу и варите, помешивая, до загустения. В горячем виде разлейте по маленьким баночкам и укупорите, перевернув вверх дном. Царский десерт на зиму готов.

Эликсир молодости

Увы, всё плохое помнится прекрасно, а хорошее быстро забывается. Поэтому не помешает лишний раз напомнить о полезном и позитивном.

В плодах шиповника витамина С содержится в 10 раз больше, чем в чёрной смородине, в 50 раз больше, чем в лимоне. Причём витамин находится в исключительно стабильной форме и хорошо сохраняется при термической обработке. Варенье из шиповника более витаминное, нежели свежая смородина! В плодах много каротина (витамин А), по его содержанию шиповник уступает лишь моркови и абрикосам. В мякоти присутствуют огромное количество витамина Р, полный набор минеральных веществ, сахара, пектин, эфирные масла, антоцианы.

Весь этот полезный набор стимулирует образование антител, тем самым повышая защитную реакцию организма при любых инфекциях. И следовательно, укрепляет иммунитет, тормозит старение и продлевает нашу земную жизнь. Чем не эликсир молодости?