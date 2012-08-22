//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Пускай обнимаются

№ 32(324) от 23.08.2012 [«Аргументы Недели », Николай ФУРСОВ ]

Пускай обнимаются

Считается, что нарциссы выкапывать не следует, и чем дольше они растут без пересадки, тем крупнее кусты и обильнее цветение. Я стала готовить почву под новый цветник и с трудом выкопала большой куст нарциссов. Ужас! Там оказался огромный комок луковок, которые все переплелись между собой, слившись в плотных объятиях. Неужели их не следует разъединить? Как правильно поделить нарциссы?            

Ольга Зверева, Павловск

Действительно, нарциссы не выкапывают каждый год после полегания и отмирания надземной части. И чем дольше растёт луковица, тем мощнее будет куст. Всё верно. Так происходит в дикой природе. Но там некому за ними ухаживать и пересаживать. Мелкие дикорастущие виды выживают как могут. Садовые крупные формы, конечно же, необходимо регулярно выкапывать и делить, иначе они мельчают, хуже цветут, а со временем вырождаются. Однако у этих луковых есть свои секреты.

Сейчас наступает самое благоприятное время для деления и пересадки нарциссов. Этим растениям требуется значительно больше времени для укоренения из всех луковичных цветов. Поэтому приступаем к делу немедленно.

Извлеките куст нарциссов, глубоко обкапывая его со всех сторон. Обтрясите почву и внимательно рассмотрите луковое гнездо. И правда – луковицы-детки вытянулись, изогнулись, чтобы покрепче обнять материнскую луковицу. Всё вместе составляет очень плотный переплетённый комок луковок самого разного размера. Круглой формы, полностью оформившиеся крупные луковицы считаются материнскими. А удлинённые, у которых длина в два раза больше диаметра, – недозрелые детки. Их оставляют рядом с материнскими, не отделяют, отдельно не сажают. Пусть обнимаются.

Следуя этому совету, острым ножом, разрезая донце гнезда, поделите куст на части. Обработайте срезы фунгицидом, затем присыпьте толчёным углём. Подготовьте посадочные ямы или траншеи глубиной на штык лопаты. На дно положите слой (2–4 см) птичьего помёта (можно свежего) или другого органического удобрения, потом слой (5–10 см) огородной почвы, затем 5 см слой песка. Расставьте делёнки по схеме 15х15 см и аккуратно присыпьте почвой. Обильно полейте. Нарциссы любят рыхлые плодородные суглинки. В песке и тяжёлой глине растут плохо.

Нарциссы обладают хорошей зимостойкостью, но в год пересадки не помешает утепление на зиму слоем 5–10 см. Для этого сгодятся торф, листья, лёгкая почва, мох-сфагнум. Сверху, чтоб не разметало ветром, придавите укрытие веткой лапника. Рано весной утепление снимите и наслаждайтесь возрождающейся красотой.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

На фоне выступлений нетрудящихся масс СК РФ продолжает расследование уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией об отмывании порядка миллиарда рублей. О деятельности Навального и компании мы беседуем с Семеном БАГДАСАРОВЫМ.

//Мнение

Михаил Котюков примерил эполеты графа Бенкендорфа

Михаил Котюков примерил эполеты графа Бенкендорфа

Министра науки и высшего образования Михайло Котюков в очередной раз продемонстрировал свою глубокую образованность и знание российской истории. Он, как в свое время шеф жандармов генерал от кавалерии Александр Бенкендорф, потребовал от подчиненных сообщать ему о каждом контакте российских ученых с иностранцами.

//В мире

Раскрыт предполагаемый замысел Украины по втягиванию России в войну в Донбассе

Раскрыт предполагаемый замысел Украины по втягиванию России в войну в Донбассе

Активизация ВСУ в районе Мариуполя может свидетельствовать о том, что Киев намерен втянуть в военный конфликт в Донбассе Россию. Такое мнение озвучил Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток».

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//live

Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Самолет «Аэрбас321» авиакомпании «Уральские Авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Жуковский - Симферополь, столкнулся в воздухе с птицами и совершил вынужденную посадку на кукурузном поле. О летчиках и технике размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.

//В мире

СБУ поймала замминистра своего Донбасса на мошенничестве

СБУ поймала замминистра своего Донбасса на мошенничестве

Украинского заместителя министра по вопросам Донбасса задержали в момент получения взятки в полмиллиона долларов. Теперь чиновнику вменяют статью мошенничество. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Определен предполагаемый срок разгрома Россией ВСУ в случае их нападения на Крым

Определен предполагаемый срок разгрома Россией ВСУ в случае их нападения на Крым

Рассчитан предполагаемый срок разгрома Россией Вооруженных сил Украины в случае их нападения на Крым с целью возвращения полуострова под контроль Киева. Соответствующая публикация появилась в блогосфере.

//Непознанное

Выложен гороскоп для знаков зодиака, которые могут разбогатеть осенью 2019 года

Выложен гороскоп для знаков зодиака, которые могут разбогатеть осенью 2019 года

Люди, рожденные под знаками Овна, Близнецов и Льва, могут разбогатеть осенью текущего года. Об этом рассказывается в астрологическом прогнозе, который опубликовали в отечественной блогосфере.

//В мире

Музей мадам Тюссо: от Путина до королевы Британии

Музей мадам Тюссо: от Путина до королевы Британии

Несомненно, самый известный музей восковых фигур – музей мадам Тюссо в Лондоне. И одна из главных достопримечательностей города. Говорят, что с момента его основания в музеи побывало более 500 млн человек. А в год его посещают почти 2,5 мил гостей.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Происшествия

Лётчик-испытатель Магомед Толбоев оценил действия пилотов А-321

Лётчик-испытатель Магомед Толбоев оценил действия пилотов А-321

Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев впервые за последнее время похвалил действия пилотов гражданской авиации, которые совершили аварийную посадку самолёта А-321 прямо на кукурузное поле в Подмосковье.

//Общество

Бой за полторы тысячи. Семья погибшего в Сирии героя вынуждена выбивать законные прибавки в суде

Бой за полторы тысячи. Семья погибшего в Сирии героя вынуждена выбивать законные прибавки в суде

Сейчас все наперебой говорят о героях-летчиках, посадивших лайнер в Подмосковье. Но есть и другие герои, кто погиб, выполняя воинский долг, а теперь их родные бьются, чтобы получить несчастные 1,5 тысячи

//Новости СМИ2

//В мире

Тринадцать штатов Америки подают в суд против администрации Трампа

Тринадцать штатов Америки подают в суд против администрации Трампа

Представители 13 американских штатов во главе с генпрокурором Вашингтона Робертом Фергюссоном обратились с иском к министерству внутренней безопасности США. Об этом сообщает The Hill.

//Политика

Украина будет пожизненно обеспечивать Порошенко

Украина будет пожизненно обеспечивать Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко после ухода с поста главы государства останется на обеспечении страны. Ему положен оклад, дача с горничными, охраной и транспортом и медицинское обслуживание.

//Происшествия

В центре Москвы автомобиль выехал на автобусную остановку

В центре Москвы автомобиль выехал на автобусную остановку

Автомобиль выехал на автобусную остановку у дома номер 2 на Старой площади в Москве. Об этом в четверг, 15 августа, сообщили журналистам в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

//Общество

В Севастополе мужчина умер в горе мусора, который 15 лет собирал на помойках, и тащил к себе домой

В Севастополе мужчина умер в горе мусора, который 15 лет собирал на помойках, и тащил к себе домой

В Севастополе в собственной квартире умер мужчина, который на протяжении 15 лет собирал на ближайших помойках мусор и нес отходы в свое жилище.

//Шоу-бизнес

Виторган рассказал, чем Нинидзе превосходит Собчак

Виторган рассказал, чем Нинидзе превосходит Собчак

Со времени развода Максима Виторгана и Ксении Собчак прошло не так много времени, но жизнь не стоит на месте. Ксению все чаще видят с Константином Богомоловым, а Максиму приписывают роман с Нино Нинидзе.

//В мире

Министр благосостояния Латвии: Минимальную зарплату обязательно повысим!

Министр благосостояния Латвии: Минимальную зарплату обязательно повысим!

Министр благосостояния Латвии Рамона Петравича объявила латвийским СМИ, что в ближайшее время несомненно нужно будет повышать минимальную заработную плату.

//Новости партнеров

//Политика

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета попал в базу "Миротворца"

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета попал в базу "Миротворца"

Семь членов экипажа аварийно севшего самолета А321 - командир судна Дамир Юсупов, пилот Георгий Мурзин, а также пять бортпроводников - попали в базу данных украинского сайта "Миротворец".

//Общество

Стрельба в Котельниках. Подмосковный "Ромео" захватил парикмахерскую. Полиция готовится к штурму

Стрельба в Котельниках. Подмосковный "Ромео" захватил парикмахерскую. Полиция готовится к штурму

Несчастная любовь довела Подмосковного "Ромео" до отчаянья и он решился на крайние меры. На самом деле горе влюбленного зовут Игорь. Он пришел разбираться со своей бывшей девушкой – сотрудницей парикмахерской

//Шоу-бизнес

Видео: как Тимати отмечает день рождения

Видео: как Тимати отмечает день рождения

Тимур Юнусов, более известный как Тимати, отмечает сегодня свой 36-й день рождения. Сейчас хип-хоп исполнитель вместе со своей беременной невестой находится в отпуске на Мальдивах.

//В мире

Возьмёт ли Лукашенко автомат, чтобы защищать независимость Белоруссии?

Возьмёт ли Лукашенко автомат, чтобы защищать независимость Белоруссии?

Кремлю сейчас нужен новый Крым, который после возвращения в лоно России в 2014 году принёс Владимиру Путину ошеломляющий рейтинг доверия населения. Таким фактором сейчас могло бы стать объединение с Белоруссией. Но так ли хотят этого наши западные братья?

//Туризм

Где отдыхают те, кому за 55

Где отдыхают те, кому за 55

Сервис путешествий Туту.ру выяснил, куда любят летать пенсионеры. Специалисты проанализировали все купленные авиабилеты за год (с датой путешествия с августа 2018 по август 2019 года). Рейтинг составляли по доле купленных билетов пассажирами пенсионного возраста: мужчины – от 60 лет, женщины – от 55 лет).

//В мире

Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24

Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24

Национальный совет по электронным СМИ Латвии выступил с официальным утверждением, что телеканал «Россия-24» оскорбил президента Латвии. В сюжете, где шла речь о «новом президенте этой прибалтийской страны» содержатся признаки разжигания ненависти.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!
2

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер
3

Андрей Разин сделал важное заявление по поводу Юрия Шатунова
4

Три «провала» военно-промышленного комплекса России назвали в иностранных СМИ
5

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры