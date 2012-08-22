Пускай обнимаются

Считается, что нарциссы выкапывать не следует, и чем дольше они растут без пересадки, тем крупнее кусты и обильнее цветение. Я стала готовить почву под новый цветник и с трудом выкопала большой куст нарциссов. Ужас! Там оказался огромный комок луковок, которые все переплелись между собой, слившись в плотных объятиях. Неужели их не следует разъединить? Как правильно поделить нарциссы?

Ольга Зверева, Павловск

Действительно, нарциссы не выкапывают каждый год после полегания и отмирания надземной части. И чем дольше растёт луковица, тем мощнее будет куст. Всё верно. Так происходит в дикой природе. Но там некому за ними ухаживать и пересаживать. Мелкие дикорастущие виды выживают как могут. Садовые крупные формы, конечно же, необходимо регулярно выкапывать и делить, иначе они мельчают, хуже цветут, а со временем вырождаются. Однако у этих луковых есть свои секреты.

Сейчас наступает самое благоприятное время для деления и пересадки нарциссов. Этим растениям требуется значительно больше времени для укоренения из всех луковичных цветов. Поэтому приступаем к делу немедленно.

Извлеките куст нарциссов, глубоко обкапывая его со всех сторон. Обтрясите почву и внимательно рассмотрите луковое гнездо. И правда – луковицы-детки вытянулись, изогнулись, чтобы покрепче обнять материнскую луковицу. Всё вместе составляет очень плотный переплетённый комок луковок самого разного размера. Круглой формы, полностью оформившиеся крупные луковицы считаются материнскими. А удлинённые, у которых длина в два раза больше диаметра, – недозрелые детки. Их оставляют рядом с материнскими, не отделяют, отдельно не сажают. Пусть обнимаются.

Следуя этому совету, острым ножом, разрезая донце гнезда, поделите куст на части. Обработайте срезы фунгицидом, затем присыпьте толчёным углём. Подготовьте посадочные ямы или траншеи глубиной на штык лопаты. На дно положите слой (2–4 см) птичьего помёта (можно свежего) или другого органического удобрения, потом слой (5–10 см) огородной почвы, затем 5 см слой песка. Расставьте делёнки по схеме 15х15 см и аккуратно присыпьте почвой. Обильно полейте. Нарциссы любят рыхлые плодородные суглинки. В песке и тяжёлой глине растут плохо.

Нарциссы обладают хорошей зимостойкостью, но в год пересадки не помешает утепление на зиму слоем 5–10 см. Для этого сгодятся торф, листья, лёгкая почва, мох-сфагнум. Сверху, чтоб не разметало ветром, придавите укрытие веткой лапника. Рано весной утепление снимите и наслаждайтесь возрождающейся красотой.