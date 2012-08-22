Европа, готовьсь…

Какие минеральные удобрения самые безопасные? И можно ли вообще обойтись без них? В старину обходились же одной органикой, а урожаи были отменные – Россия хлебом всю Европу кормила! Как вы считаете? Супруги-дачники Волковы, Обнинск

Очень приятно, что не только советы СВОЕЙ ЗЕМЛИ интересуют читателей, но и наше мнение по разным насущным вопросам. Актуальная тема использования минеральных удобрений – от неуёмного применения до активного неприятия – всегда волнует всех дачников без исключения. Впереди осень, пора удобрять уставший сад. Чем же? Давайте поговорим…

Для растений, как и для нас с вами, необходимы все элементы, которые содержатся в наших тканях. Как в минеральных удобрениях, так и в органике вы не найдёте ничего принципиально нового, особенного. Никаких инопланетных составляющих минеральные вещества не содержат. Всё наше, земное, а значит, съедобное. Просто процентный состав и форма разные.

Во всём нужна мера, и тогда еда будет необходимым лекарством или удовольствием, а не ядом. Для хорошего урожая и нашего с растениями здоровья нужно грамотно, в разумных количествах и вовремя применять и минеральные, и органические удобрения.

В составе любой органики мы не можем контролировать количество различных составляющих. Уж, извините, как получится… А состав минеральных удобрений позволяет чётко рассчитать дозы внесения любых элементов и управлять урожаем. Так давайте с минимальными временными и энергетическими затратами получим великолепный урожай с небольших дачных огородов. Возьмём качеством, а не количеством. Мы же с вами живём всё-таки в XXI веке. А там, может, и Европу опять накормим.

«Вкусный» аргумент Соотношение основных постоянных составляющих в органических удобрениях животного происхождения не зависит от времени года и наших пожеланий.Разница заключается только в разном исходном материале для производства удобрения, то есть в пищевых пристрастиях животных. Также никак нельзя проконтролировать количество микроэлементов, содержащихся в навозе. Ниже приводим для справки средние показатели питательности органических удобрений в процентном отношении к общей массе. В конском навозе азота – 0,5%; фосфора – 0,4-0,5%; калия – 0,5%. В навозе крупного рогатого скота азота – 0,4-0,5%; фосфора – 0,3%; калия – 0,4%. В свином навозе азота – 0,7%; фосфора – 0,4%; калия – 0,5%. В птичьем помёте азота – 1,6%; фосфора – 1,7%; калия – 0,9% и на порядок больше магния – 0,38%. Так что сами выбирайте наиболее понравившуюся органику.

Минеральные удобрения можно разделить на группы по составу. Простые или однокомпонентные, которые содержат только один или два элемента, но в составе одной молекулы. Комплексные или сложные, многокомпонентные, которые содержат 2–3 или несколько элементов основного питания (азот, калий, фосфор) в совокупности с микроэлементами.

Также удобрения подразделяются на водорастворимые – для быстрого кормления или для внекорневых подкормок (опрыскиваний). Они могут применяться с большинством пестицидов. И гранулированные, в которых однородно и равномерно перемешаны все основные вещества с микроэлементами. Обычно гранулы имеют пролонгированное действие, элементы питания высвобождаются постепенно и дозировано действуют продолжительное время. Корни растений «разыскивают» гранулу и забирают из неё то, что им нужно.

Только из минеральных удобрений можно составить комплексные подкормки для каждого конкретного периода вегетации. Сейчас, в конце сезона, применяйте только осенние безазотные (с очень низким процентом) комплексные удобрения для каждой конкретной культуры. Фосфор и калий с микроэлементами (кому сколько нужно) поможет оттоку питательных веществ в запасающие органы и подготовит растения к зиме. А органику внесите под зиму после сбора всех урожаев. Не забудьте про золу.