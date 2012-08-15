Праздник яблок

Мы всегда мучаемся с ранним яблочным урожаем – выбросить жалко, а съесть сложно. Есть ли прок от летних сортов?

Игорь Игнатьев, Саранск

В былые времена на Руси в основном все растения были средних и поздних сроков созревания. Ранние яблочки у православного населения были непопулярны – зачем они нужны, эти летние плоды, если по традиции до 19 августа яблоки есть «не положено».

Сегодня, несмотря на праздники, у наших дачников летние сорта востребованы больше, потому что всем хочется успеть наесться витаминов за лето с собственного чистого огорода. Это верно, ранние плоды очень богаты железом, ешьте их, господа, вдоволь, а «отравленными» импортными яблочками ещё успеете насладиться зимой. К тому же большая часть садоводов не располагает условиями для зимнего хранения яблок. Вот и стараются селекционеры нам на радость.

Некоторые современные сорта созревают уже в середине июля! Но не увлекайтесь, господа садоводы, ранними деревьями. Даже в большом саду посадите не более 1–2 та­ких растений. Летние сорта очень полезны и чрезвычайно урожайны, но плоды долго не хранятся. При очень большой заботе они пролежат в холодильнике не более 20 дней (сняли аккуратно вручную, завернули в бумагу каждый плод отдельно). Вырастили яблочки – и быстренько их съели, а на смену зреют новые сорта.

После сбора урожая обязательно окопайте дерево, побелите ствол, уберите и все остатки, особенно падалицу и больные плоды. Деревьям надо помогать! Ранние сорта особенно восприимчивы к парше, поэтому весь собранный мусор нужно сжечь. Внесите осеннее удобрение, при сухой погоде обязательно глубоко пролейте почву и затем поливайте регулярно. При ежегодной обрезке и правильном уходе летние сорта плодоносят ежегодною.

Железный аргумент

Обладателям избыточного урожая можем предложить простой рецепт заготовки ценного «железа» – особенная пастила из яблок. Собранные яблоки помойте, порежьте, избавьте от сердцевины. Затем размягчите блендером до состояния пюре. На металлический противень постелите чистую хлопчатобумажную или льняную ткань. Затем размажьте пюре на ткани слоем 7 миллиметров. И сушите на чердаке, на сквозняке. Для ускорения процесса можно поместить в духовку и оставить на несколько часов при температуре не более 50 градусов и открытой дверце. Продукт готов, когда пастила станет гибкой и эластичной. Снимите её с ткани, переложите бумагой и скатайте в трубочку. Храните при комнатной температуре. Не варить, не парить – все витамины будут ваши! Для улучшения вкуса и увеличения витамина С добавьте к яблокам, например, актинидию (она созревает в это же время). Аскорбинки в этом фрукте в 20 (!) раз больше, чем в яблоках. Или соберите зрелые плоды шиповника, удалите семена, плоды мелко порубите и добавьте в яблочное пюре. Получится пастила с супервитаминными цукатиками.