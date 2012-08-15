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Лакомая старость в 70 лет

Можно ли победить короеда-типографа

№ 31(323) от 16.08.2012 [«Аргументы Недели », подготовила Мария ДУТОВА ]

Лакомая старость в 70 лет
rando74.free.fr

Большая часть хвойных лесов вокруг нашей дачи погибает! Просто беда… Говорят, что деревья губит короед, это новый для средней полосы вредитель, и с ним невозможно справиться. У нас большой (70 соток) лесной участок, и мы ещё подсаживали ёлочки, сосны, пихты, туи. Пока наши деревья живы и здоровы. Но с жуком никто не борется и не знает, как это делать (или не хочет). И что же нам теперь делать? Как уберечь свои собственные деревья и спасти леса вокруг? Почему же никто ничего не предпринимает?!

Виталий и Марина Никифоровы, Тверская область

Увы, «ржавые» мёртвые ёлки, попадающиеся нам по пути вокруг дорог, уже давно никого не удивляют. Таких лесов становится из года в год всё больше. Виноват во всём короед-типограф – такое вот изящное название у этого вредителя. За последние 10 лет численность жука выросла непомерно, что же ожидает леса в ближайшем будущем? Увидят ли наши внуки хвойные деревья на своей даче и вокруг неё? Как спасать хвойники? Мы на СВОЕЙ ЗЕМЛЕ постараемся сегодня ответить на вопрос наших читателей.

Короед-типограф вовсе не новый вредитель для наших лесов. Уже с XIII века в летописях можно встретить упоминания о каре небесной, «пожирающей» хвойные леса на корню. И эти катаклизмы с печальной регулярностью в 40–100 лет происходили по всей Европе. Что же делать?

Во-первых, мы хотим немного успокоить читателей – короед-типограф не навредит вашим молодым свежепосаженным зелёным хвойникам. «Молодёжь» ему неинтересна. Для короеда самым большим лакомством являются старые экземпляры. В основном жук поражает деревья в возрасте 50–100 лет. Самый вкусный хвойник – ель. За неимением ёлок он поселяется на кедрах, пихтах, соснах, туях. Но все они тоже должны быть «пожилыми». Именно в соках таких деревьев он находит необходимые для размножения вещества.

Весёленькая семейка

Типограф-самец, проснувшись после зимы, начинает искать нужное для своей будущей семьи дерево визуально и по запаху. Искомое взрослое дерево пахнет для жука по-особенному. Выбрав подходящего «старичка», типограф просверливает в коре ход-гнездо на высоте не ниже 7 метров. Именно в тканях дерева на такой высоте находятся те самые привлекательные для жука питательные вещества. Добравшись до лубяного слоя, жук радостно набрасывается на него, съедает, и организм вредителя наконец-то начинает выделять необходимый для привлечения женских особей феромон. Самки-типографы чуют этот сладостный запах аж за 15 километров! Самец строго регулирует численность своей семьи и берёт «в жёны» всего несколько достойных. Каждая из них начинает прогрызать свой собственный ход-тоннель, в конце которого «роет» гнездо и откладывает одно яйцо. Запечатывает гнёздышко опилками и начинает строить новое жильё для второго «ребёночка». И так каждые 3 дня. Самец активно помогает мамашам. Он отгребает и выпихивает наружу опилки, особенно заботливо курирует личинок, следит за вентиляцией «помещения». Очень внимателен к «жёнам», обходителен, никого не обижает, всех посещает по очереди. Удивительному образцу полигамной внутрисемейной организации короеда-типографа могут позавидовать многие сообщества высших животных. Может, и нам чему-нибудь поучиться?

Через 10–18 дней из отложенного яйца появляется личинка. Она с огромной прожорливостью сгрызает всё вокруг себя и через 18–27 дней окукливается. Куколка развивается ещё 6–14 дней, после чего превращается в жука. Молодой жучок прогрызает слой коры и выбирается наружу. Он не долго остаётся девственником – всего-то 1–2 недели, и типограф уже становится половозрелым. День-два на строительство своего гнезда, и новая семья образовалась. За лето один самец «организует» семейку в 1400–1600 особей.

Во-вторых, погодные условия провоцируют вспышки увеличения популяции жуков. Жара, засуха, сильные ветра – и эпидемия обеспечена. Температура воздуха 26–30 градусов – самые благоприятные условия для размножения вредителя. И наоборот – дождливое холодное лето и морозная зима, поздние весенние и ранние осенние заморозки губят вредителя почти до нуля. Поэтому последние климатические метаморфозы в нашей стране крайне помогли вредителю.

В-третьих, вредитель заселяет только ослабленные деревья с плохим иммунитетом. В старом, но сильном дереве наблюдается активное сокодвижение, поэтому все повреждения быстро затягиваются. Жук, внедрившийся в кору такого дерева, может «увлечься», забраться глубоко и не заметить затянувшуюся ранку-ход. И всё – он благополучно погибнет от удушья. Именно так сильные здоровые деревья «не пускают» жука. К сожалению, жара и засуха последних лет сильно ослабили наши хвойные леса – вот и результат.

В-четвёртых, последние 20 лет в нашей стране перестали проводить ежегодные двукратные обработки лесов для профилактики короедов. А это мероприятие необходимо ранней весной в момент вылета жуков после зимовки и в середине лета в период отрождения жуков второй волны. Прочистки лесов не проводятся, больные деревья повсеместно не удаляются. Всё это также приводит к увеличению численности короеда. Типограф живёт в лубяном слое, нарушая сокодвижение. Съев всё самое вкусное, жук перебирается на нового «старичка». А после типографа на «недоеденное» дерево, как гиены, набрасываются все кому не лень. И быстренько вредители и возбудители болезней приканчивают столетнюю ель – самую деловую и востребованную древесину.

В-пятых, и это самое печальное, своевременная вырубка заражённого участка не производится. Сначала должна быть комиссия, потом всякие решения, экспертиза, утверждения, определение границ заражённости и прочее и прочее, а жук всё ест и ест… И время катастрофически упущено.

Господа дачники-садоводы! Не оставайтесь сторонними наблюдателями. Помогите своим деревьям в саду и лесу вокруг. При правильной агротехнике деревья будут сильными, и никакие болезни и всякие типографы не смогут свалить мощного великана. Победить врага поможет своевременное удаление сухостоя, порядок в лесу и, конечно же, посадка молодых растений.

Заплати за удовольствие

Учёные, однако, работают. На основе изучения пищевых пристрастий типографов удалось создать препарат, которым жуки охотно лакомятся. Затем, забравшись внутрь дерева, короед принимается за своё «чёрное дело». Наевшись, испражняется. И вот тут происходит расплата за съеденное лакомство – экскременты оказываются необычной консистенции. Они закупоривают все ходы, склеивают опилки, и жуки погибают от недостатка воздуха. Вот так…

Николай ФУРЦЕВ

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