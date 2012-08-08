Без консервантов

Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь рецепт заготовки кабачков в качестве гарнира. Спасибо, Ольга Сметанина, Вологда

Какой бы ни был год, удачный или не очень, но когда начинают массово созревать огурцы и кабачки, наступает тяжёлая пора для дачника. На хранение можно отложить только небольшое количество хорошо вызревших кабачков определённых сортов. А куда девать зеленцы, лавинообразно зреющие каждый день? Ответ один – заготавливать впрок.

Традиционные соленья и маринады известны всем. Но много такой пищи съесть трудно, да и не очень полезно. Поэтому предлагаем вам некоторые рецепты альтернативных кабачковых заготовок.

Зимний гарнир из кабачков. Не забудьте главное – при консервировании без уксуса нужно обязательно тщательно вымыть и простерилизовать банки. Для приготовления основы зимнего гарнира из кабачков лучше всего использовать зеленцы небольших размеров (до 20 см), в которых ещё не сформировались семена. Нарежьте плоды кружочками или дольками, положите в стеклянную или эмалированную миску и посыпьте солью, которой потребуется 20 граммов (1 столовая ложка без верха) на килограмм кабачков. Оставьте на некоторое время для выделения сока. Затем на небольшом огне пассируйте кабачки 5–7 минут до полуготовности. Кипящие овощи разложите по небольшим банкам (800-граммовым) и стерилизуйте 10 минут. Закатайте банки, переверните и медленно остужайте.

Итак, мы приготовили основу гарнира. Вместо кабачков по этому же рецепту можно закатать огурцы или кабачки с огурцами (1:1). Перед подачей на стол смешайте супердиетический гарнир с небольшим количеством предварительно поджаренных овощей (морковью, сельдереем, репчатым луком). Добавьте рубленый чеснок и зелень. Объедение! И очень полезно.

Однако можно сразу при заготовке добавить к кабачкам и другие овощи, которых берите не более чем по 0,2–0,3 части на одну часть кабачков. Сначала потушите овощи 3–5 минут, а потом добавляйте кабачки.

Составьте ассортимент по своему вкусу или исходя из урожая на грядках. Например, добавьте порезанную кружочками молодую морковь, сельдерей, репчатый лук. Или – перец сладкий, помидоры и рубленую зелень петрушки.

Начинка для пирога. Потушите (кипятить одну минуту) кабачки с яблоками в пропорции 2:1. Посолите и добавьте 100 граммов сахара на килограмм смеси. Банки простерилизуйте. Получится великолепная нежная начинка для яблочного пирога, в которую перед запеканием добавьте щепотку корицы или лимонной цедры. Приятного аппетита!