Не упусти момент

Мы приобрели участок площадью 30 соток на краю посёлка, он вытянутой прямоугольной формы. Его периметр 300 метров! Хотим отгородиться живой изгородью из колючих кустарников. Подскажите, как с наименьшими материальными и временными затратами вырастить большое количество саженцев для такой изгороди? И какие растения лучше всего использовать?

Спасибо, супруги Китаевы, Казань

Живые изгороди во все времена были замечательным естественным забором вокруг культурных угодий. Они и сейчас украшают наши усадьбы и прекрасно защищают от непрошенных гостей, чужих взглядов и холодных ветров. Посадочного материала потребуется много. Поэтому принимайтесь за дело прямо сейчас, и через два года зелёный «забор» у вас уже будет.

Предлагаем вам простой и проверенный способ размножения декоративных кустарников семенами. Боярышник, разные виды шиповников, кизильник блестящий и рябина могут составить основу вашей живой изгороди. Сорта и виды этих растений при семенном размножении в основном сохраняют свои сортовые признаки, поэтому такой способ проще. Однако сеянцы развиваются медленнее черенков. Постараемся ускорить процесс.

Итак, прямо сейчас принимайтесь за сбор семян в полусозревшем состоянии. Собирайте плоды, которые ещё не приобрели характерную окраску и не размягчились. Именно такие недозревшие семена, посаженные этой осенью под зиму, отлично взойдут весной (всхожесть почти 100%) и будут очень активно вегетировать. Если упустить время, то семена к осени полностью вызреют, покроются твёрдой оболочкой,накопят ингибирующие (консервирующие, препятствующие прорастанию) вещества и после посадки прорастут только через 2–3 года.

Наберите требуемое количество плодов, учитывая, что в одном плоде шиповника содержится 20–50 штук семян. В боярышнике – 4–8 штук, в рябине – 2–7. Собирайте плоды с растений разных сортов. От этого ваша изгородь будет ярче и эффектнее. Высыпьте плоды на доску и раздавите их скалкой. Выберите семена, промойте, просушите на сквозняке и разложите по бумажным пакетикам. Упакуйте всё в п/э пакет и уберите в овощное отделение холодильника.

С конца сентября и до наступления морозов можно сеять в открытый грунт в бороздки. Заделывайте в почву на глубину 2 сантиметра. Не забудьте отметить сорта и виды. На зиму лучше прикрыть грядочку 5-сантиметровым слоем листьев.

Весной появятся дружные всходы, которые начнут бодро расти. А к концу следующего сезона саженцы приобретут вполне товарный вид. Смело пересаживайте на постоянное место. А в дальнейшем добавьте на видовых точках интересные декоративные растения. Удачи!