Абрикосовая дорога в детство

Я родилась в Крыму, но давно живу в Калуге. Когда у меня появился свой сад, то первым посаженным мною деревом был абрикос, саженец которого я привезла из родного дома. Увы, он не перезимовал… Сейчас у нас растут разные плодовые деревья, абрикосов несколько штук, но плодоносят они слабо, плоды мелкие. А несколько деревьев погибли. Я понимаю, что в средней полосе климат другой, но знаю, что некоторые садоводы выращивают отличные абрикосы. Как добиться хороших результатов? Помогите «вернуться в детство».

С уважением, Оксана Залещук, Калуг

В средней полосе абрикосы растут прекрасно, и этот факт давно подтвердили многие дачники. Наш постоянный автор, неутомимый садовод-экспериментатор Николай ФУРСОВ, рассказывает о своём абрикосовом саде и обильном урожае душистых медовых плодов.

Уже восемь лет на моём участке растут абрикосы и обильно плодоносят. В то время мне посчастливилось познакомиться с ведущим селекционером-абрикосоводом Главного ботанического сада Ларисой Крамаренко. Все 9 сортов абрикосов из её коллекции я привил (на подвой сливы жёлтой) в своём саду и теперь регулярно собираю отличные урожаи. Все сорта внесены в госреестр, и многие наши садоводы с успехом их культивируют. Абрикосы будут у вас хорошо расти, но нужно знать секреты агротехники этой культуры и не допускать ошибок.

Во-первых, абрикосам требуется полная освещённость, никакого затенения.

Во-вторых, защитите посадки от северных и восточных ветров.

В-третьих, близкое залегание грунтовых вод недопустимо, никаких сырых и холодных почв.

В-четвёртых, абрикосы хорошо растут только на лёгких, многокомпонентных, свободно пропускающих воду и воздух грунтах. Никаких кислых почв! Наши повсеместно кислые суглинки угнетающе действуют на растения. Только нейтральные или слабощелочные почвы. Правильный состав почвы – песок, красная глина и торф в равных частях. Обязательно добавляйте в посадочные ямы доломитовую муку или известь и хорошо перепревший навоз.

В-пятых, абрикосы отличаются стремительным ростом годовых побегов. Поэтому азотом подкармливают только весной. Начиная с середины июля вносите лишь калий и фосфор, дерево должно успеть подготовиться к зиме.

В-шестых, в связи с активным ростом ранней весной абрикос нуждается в кардинальной обрезке. Более половины однолетних побегов полностью вырезают на кольцо (!), остальные укорачивают на 50–70 сантиметров.

В-седьмых, цветение бывает очень обильное, но самоплодность у абрикоса невысокая. Для хорошего завязывания плодов требуется переопыление двумя-тремя сортами.

В-восьмых, зимой в средней полосе для абрикоса самое опасное – выпревание коры. Поздно осенью побелите толстым слоем штамб и скелетные ветви. Это предотвратит оттаивание снега на солнце вокруг дерева.

В-девятых, абрикосы засухоустойчивы, но молодые саженцы с неглубокой корневой системой нуждаются в поливе.

Если условия на вашем участке не позволяют выполнить эти агротехнические требования, то вырастить абрикосовую рощу будет сложно. Не мучайте деревья и пожалейте своё время. А при благоприятных условиях предлагаемые районированные сорта будут замечательно расти и плодоносить, не хуже, чем в Крыму.

Селекционный аргумент

Популярные сорта, выведенные Ларисой Крамаренко.

Алёша – высота дерева до 4 м, крупные (до 4 см в диаметре) белые цветы, масса плода до 20 г, очень раннее созревание с середины июля.

Лель – до 3 м, цветы – 3 см, масса плода 20 граммов.

Айсберг – небольшое дерево до 2,5 м, цветы – до 4 см, масса – 20–22 г, созревают в начале августа.

Царский – сорт оправдывает своё название, плоды самые ароматные и вкусные, их масса – 20–22 грамма.

Графиня – дерево высотой 6 и более метров, цветы мелкие – 2,5 см, самые крупные плоды – до 40 граммов. Самый поздний сорт – созревает в конце августа.

Водолей – высота 5–6 м, регулярно плодоносит, высокоурожайный сорт, масса плода 25–30 граммов.

Монастырский – 5–6 метров, очень урожайный поздний сорт, масса плода до 50 (!) граммов.

Фаворит – высота 3–4 м, цветы – 3 см, масса плода 30 граммов.