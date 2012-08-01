Чесночек закусочный

Зимой холодной все собственные заготовки с удовольствием идут в дело. Но к праздничному столу всегда хочется чего-нибудь особенного, оригинального. Что такого необычного можно придумать из обычного чеснока? Оказывается, можно – чеснок плюс наши художественные способности сделают праздничный стол неповторимым.

Лучше всего для этой цели подойдут «бракованные» головки чеснока, развалившиеся на отдельные зубчики. Такие луковицы не подлежат длительному хранению, а для наших целей – самое то. Конечно же, для заготовки сгодятся полноценные чесночные головки, но лучше брать луковицы многозубковые, чем мельче зубки, тем лучше.

Срезав донце у зубка на 1–2 мм, очищаем их от покровной оболочки. Наполняем чесноком чисто вымытые стеклянные банки объёмом не более 0,5 литра. Теперь готовим маринад. Берём 1 часть столового (9%) уксуса, наливаем 1 часть воды, добавляем соль и сахар. На литр маринада нужно взять 3–4 столовые ложки (с горкой) сахара и 1 ложку (без горки) соли. Прокипятите маринад 5 минут и сразу заливайте банки — и закатывайте. Переверните и остудите. Можно добавить 5–10. горошин чёрного перца на пол-литровую баночку.

Попробуйте, вам должен понравиться базовый рецепт маринованного чеснока. Но нет ничего постоянного, особенно на кухне у хозяйки. Поэтому предлагаем украсить содержимое банки, добавив к зубкам мелкие овощи. Например, мелкую морковь. Маленькие морковинки, по толщине сравнимые с зубчиками чеснока, помойте, укоротите хвостик и добавьте в баночку к чесноку. Более крупные корнеплоды порежьте кружочками.

Не пожалейте совсем маленьких огурчиков и добавьте их в эту же банку. Такую закусочку ваши гости «разметут» мгновенно.

Интересный вид получается у маринованного чеснока при добавлении мелких корнеплодиков свёклы (или свекольных колечек). Чеснок приобретает очень оригинальный цвет, а свёкла – неповторимый вкус.

Я пробовала добавлять в маринованный чеснок разную ягоду: крыжовник, смородину, вишню, малину. Получается необычно, но на любителя. Попробуйте и вы придумать свои рецепты – творческие изыскания всегда приятнее занудного процесса огородных заготовок.

Хранится такой чесночочек замечательно, при комнатной температуре он легко простоит два года и более. Зубчики остаются хрустящими, пикантно сладкими, ароматными – объедение!