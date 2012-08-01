Дорогу молодым

Мы уезжаем с дачи в конце августа и редко появляемся в межсезонье. Поэтому плодовые кустарники который год обрезать не удаётся. У меня вопрос: можно ли их обработать летом? Спасибо, Валерий Остапчук, Курган

Подходит к концу период сбора всех ягод: малины, смородины, крыжовника. Сегодня, когда ягодные кусты отдали много сил урожаю, мы должны помочь им восстановить силы и подготовиться к зиме. Поэтому обрезка в конце лета пойдёт кустарникам на пользу.

Удаление отплодоносивших ветвей сразу после сбора урожая у кустов малины – давно известный агротехнический приём. Но садоводы в это время заняты неотложными делами по сбору урожая и заготовками на зиму и откладывают обрезку на потом. И совершенно напрасно. Абсолютно незачем ослаблять малиновый куст и позволить ему тратить питательные вещества впустую. Чем раньше вы удалите двухлетнюю древесину, тем мощнее вырастут молодые побеги и тем лучше кусты подготовятся к зимовке. Слабые, тоньше 1 см в диаметре, молодые однолетние побеги тоже удалите. На них в будущем году будет мало ягод, а питательных веществ у куста эти побеги отберут больше, чем толстые ветви. Вырезайте низко, не оставляйте пеньков.

Смородину и крыжовник тоже можно обрезать сразу после сбора урожая, хотя эту операцию проводят редкие садоводы. Сокодвижение уже заторможено, растение устало, и удаление старых ветвей пойдёт исключительно на пользу кустам. У чёрной смородины ликвидируйте ветви старше 5 лет. Они уже отдали вам всё, что могли. Последующие урожаи на старой древесине будут слабые, ягоды мелкие. Дайте дорогу «молодёжи».

У крыжовника удалите побеги старше 6 лет. И обязательно вырежьте слабые молодые веточки. Оставьте 2–3 сильных годичных побега. Если таковых не наблюдается, то удалите всю мелочь. На следующий год омоложённый куст даст хороший прирост.

Красная и белая смородина дольше всех хорошо плодоносит на старой древесине. У этих растений удаляйте «пожилые» ветви старше 7 лет.

Сразу же сожгите вырезанные ветви, таким образом вы распрощаетесь с большой частью вредителей. Они к этому времени уже наелись и потихоньку отползают в почву, где благополучно перезимовывают и окукливаются. После обрезки обязательно взрыхлите почву в проекции кроны кустов и подкормите осенним минеральным удобрением. После этого при необходимости обработайте кустарники, особенно малину, и почву под ними препаратами от листогрызущих и листососущих насекомых.