Не торопите водохлёба

Второй раз пытаюсь вырастить гортензию метельчатую. Первый кустик боролся за жизнь три года, не цвёл и погиб этой весной. Я посадила новое растение, но и оно плохо растёт. Дождусь ли я цветения, на этикетке такая была красивая фотография? Расскажите, как правильно выращивать этот кустарник.

Спасибо, Маргарита Ивановна, Калужская область

Дело было в Греции… Как-то раз один пастух присел перекусить под деревом и увидел небольшой кустик с пониклыми от жары листочками. Достал пастух хлеб, воду, поел, напился и остатками воды полил кустик. Уж очень ему стало жалко растение, страдающее от жажды. Через неделю пастух опять проходил мимо дерева и увидел: чудо-кустик расцвёл красивейшими розовыми шапками цветов…

Красивый кустарник, так отблагодаривший своего спасителя, – знакомая нам гортензия метельчатая (Hydrangea). Своё название влаголюбивая гортензия получила от греческих слов hydor – «вода» и aggeion – «сосуд».

Метельчатая гортензия хорошо себя чувствует в природе Китая, Японии, на юге Дальнего Востока. Несмотря на 5–6-ю зону зимостойкости, гортензия приспособилась к нашему климату. Для хорошего роста и ежегодного цветения растению нужно не так много заботы, но некоторые условия необходимы. Во-первых, посадите кустарник в разреженную тень, в уголок с ажурным освещением. На ярком солнце гортензия перегревается и страдает от нехватки воды. А в тени цветёт плохо, цветочные шапки мельчают и не набирают сочный цвет.

Во-вторых, все гортензии – любители слабокислой почвы. Обязательно нужно готовить питательный субстрат с добавлением кислого торфа. Кустарник полюбил наши суглинки, этот фактор помог им акклиматизироваться в средней полосе.

В-третьих, растение очень любит влагу, но не выносит застоя воды. Засуха очень сильно угнетает гортензии. Поливайте регулярно и обильно. Своё название «водохлёб» гортензия вполне оправдывает.

В-четвёртых, не ждите от кустика обильного цветения в первый год, не разочаровывайтесь раньше времени. Только в возрасте 3–4 лет соцветия метельчатой гортензии, при её хорошем росте, будут полностью соответствовать сортовым признакам. Не торопите время, ухаживайте правильно — и обязательно дождётесь желанной красоты.

В-пятых, многие садоводы не решаются обрезать медленно растущий кустарник, берегут каждую веточку. Это неправильно. Обрезайте кустарник рано весной, оставляя 3–7 почек на побегах в зависимости от сорта и высоты куста. Формируйте компактную крону из одревесневевших побегов. После этого куст будет более устойчив к разваливанию, а цветоносы сформируются намного крупнее и сочнее по цвету.

В-пятых, обязательно подкармливайте гортензии в период цветения. Сегодня внесите полное минеральное удобрение с обязательным добавлением серы и магния. В сентябре внесите осеннее удобрение с большим содержанием фосфора и калия для лучшей подготовки к зиме.

В-шестых, первые 2–3 года не поленитесь укрыть кустик на зиму. Дайте гортензии шанс «зацепиться» в вашем огороде. И она вас потом долгие годы будет радовать.