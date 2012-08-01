Не торопите водохлёба
Шесть секретов метельчатой гортензии
№ 29(321) от 02.08.2012 [«Аргументы Недели », подготовила Мария ДУТОВА ]
Второй раз пытаюсь вырастить гортензию метельчатую. Первый кустик боролся за жизнь три года, не цвёл и погиб этой весной. Я посадила новое растение, но и оно плохо растёт. Дождусь ли я цветения, на этикетке такая была красивая фотография? Расскажите, как правильно выращивать этот кустарник.
Спасибо, Маргарита Ивановна, Калужская область
Дело было в Греции… Как-то раз один пастух присел перекусить под деревом и увидел небольшой кустик с пониклыми от жары листочками. Достал пастух хлеб, воду, поел, напился и остатками воды полил кустик. Уж очень ему стало жалко растение, страдающее от жажды. Через неделю пастух опять проходил мимо дерева и увидел: чудо-кустик расцвёл красивейшими розовыми шапками цветов…
Красивый кустарник, так отблагодаривший своего спасителя, – знакомая нам гортензия метельчатая (Hydrangea). Своё название влаголюбивая гортензия получила от греческих слов hydor – «вода» и aggeion – «сосуд».
Метельчатая гортензия хорошо себя чувствует в природе Китая, Японии, на юге Дальнего Востока. Несмотря на 5–6-ю зону зимостойкости, гортензия приспособилась к нашему климату. Для хорошего роста и ежегодного цветения растению нужно не так много заботы, но некоторые условия необходимы. Во-первых, посадите кустарник в разреженную тень, в уголок с ажурным освещением. На ярком солнце гортензия перегревается и страдает от нехватки воды. А в тени цветёт плохо, цветочные шапки мельчают и не набирают сочный цвет.
Во-вторых, все гортензии – любители слабокислой почвы. Обязательно нужно готовить питательный субстрат с добавлением кислого торфа. Кустарник полюбил наши суглинки, этот фактор помог им акклиматизироваться в средней полосе.
В-третьих, растение очень любит влагу, но не выносит застоя воды. Засуха очень сильно угнетает гортензии. Поливайте регулярно и обильно. Своё название «водохлёб» гортензия вполне оправдывает.
В-четвёртых, не ждите от кустика обильного цветения в первый год, не разочаровывайтесь раньше времени. Только в возрасте 3–4 лет соцветия метельчатой гортензии, при её хорошем росте, будут полностью соответствовать сортовым признакам. Не торопите время, ухаживайте правильно — и обязательно дождётесь желанной красоты.
В-пятых, многие садоводы не решаются обрезать медленно растущий кустарник, берегут каждую веточку. Это неправильно. Обрезайте кустарник рано весной, оставляя 3–7 почек на побегах в зависимости от сорта и высоты куста. Формируйте компактную крону из одревесневевших побегов. После этого куст будет более устойчив к разваливанию, а цветоносы сформируются намного крупнее и сочнее по цвету.
В-пятых, обязательно подкармливайте гортензии в период цветения. Сегодня внесите полное минеральное удобрение с обязательным добавлением серы и магния. В сентябре внесите осеннее удобрение с большим содержанием фосфора и калия для лучшей подготовки к зиме.
В-шестых, первые 2–3 года не поленитесь укрыть кустик на зиму. Дайте гортензии шанс «зацепиться» в вашем огороде. И она вас потом долгие годы будет радовать.
Селекционный аргумент
Сейчас гортензии обильно цветут в наших садах. И в садовых центрах можно приобрести цветущий экземпляр. Самое время прикупить что-нибудь новенькое или записать название понравившегося сорта и оставить покупку на потом. А красивых сортов много.
Limelight – эффектный сорт с лимонно-зелёными цветами, которые к концу вегетации розовеют.
Pinky Winky – белые цветы быстро розовеют, а потом становятся тёмно-розовыми.
Vanille Fraise – сначала цветы сливочно-белые, а потом розовые.
Grandiflora – очень крупные розовые соцветия, постепенно приобретают тёмно-розово-бордовый цвет.
Ammarin – очень эффектный сорт с розовыми цветами и красными побегами.
Diamant Rouge – цветы сначала белые, а потом свекольного цвета, при этом листья становятся оранжевыми.
Great Star – очень эффектный сорт с крупными белыми цветками, у которых удлинённые узкие закрученные лепестки.
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