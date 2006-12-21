«Живая» вода
Зачем нам Новый год в мае?
№ 33(33) от 21.12.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]
Хочу поделиться одним замечательным способом продления жизни новогодней елке, который я неоднократно проверял на практике. А говорю я о «живой» воде. Да-да, не смейтесь. А кто не верит - под Новый год самое время испытать чудеса на практике.
Возьмите два электрода из нержавейки и опустите их в сосуд с водой. Плюсовой предварительно поместите в чехол из плотной ткани (брезент). В «мешке» будет скапливаться слабощелочная «мертвая» вода, а вокруг анода - сильнощелочная «живая». Весь процесс получения эликсира занимает минут 10. Затем электроды выньте, а воду слейте в ведро с елкой.
Такая заряженная жидкость стимулирует рост растений, продлевает им жизнь в целом и молодость в частности. А еще неплохо увеличивает урожай. Ну чем не «живая» вода! Кстати, «мертвую» воду из брезентового мешочка вылейте в канализацию! Не пейте и не поливайте ею растения.
Прежде чем поставить елку в эту особую воду, ствол очистите от коры на 10-15 см и сделайте свежий спил. Воду подливайте регулярно. Елочка будет стоять нарядная долго, и даже начнут распускаться новые побеги. До лета она преспокойненько простоит вся зеленая - я проверял. Правда, это вовсе и не обязательно. Зачем нормальному человеку Новый год в мае?
А вот корни ни разу не выросли, а жаль...
Владимир ЩЕРБИНА,Кимры, Тверская обл.
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