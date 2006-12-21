А у нас – ананас

Плоды ананаса – многолетнего тропического плодового растения из семейства бромелиевых – знают все, но далеко не каждый догадывается, что его запросто можно выращивать в комнатных условиях. И агротехнику легко может освоить даже начинающий.

Верхушку соплодия срежьте острым ножом с полностью вызревшего плода. Срез должен быть гладким, без заусенцев. Затем подвесьте розетку в темном помещении листьями вниз на 4–7 дней. За это время срез покроется тканевой пробкой, которая предохранит его от загнивания.

Теперь подготовьте субстрат из дерновой земли, торфа, листовой земли, березовых опилок и крупнозернистого песка (в соотношении 3:2:2:2:1). Выберите неглубокий, лучше глиняный, горшок. В рыхлый субстрат аккуратно опускают подготовленную розетку на глубину 2,5–3 см. После этого поливают теплым (+40) розовым раствором марганцовки. И накрывают стеклянным или пластиковым колпаком. Температура субстрата не должна опускаться ниже +25 градусов. Несоблюдение этого условия – основная ошибка любителей комнатной экзотики. Через 1,5–2 месяца из цент­ра розетки появятся молодые светло­зеленые листья – ура! – ананас укоренился. Теперь смело сажайте растение в большой плоский горшок. Почва должна состоять из дерновой земли, навозного перегноя, верхового торфа, крупнозернистого песка (3:2:3:1). При посадке заглубите растение на 2–3 см ниже предыдущего уровня. Оптимальная температура для роста – 21–27 градусов. В холодном помещении он расти не будет. И еще, ананасу требуется много света. В тени никаких плодов вы не дождетесь. В осеннее­зимний период желательно досвечивать до 8–10 часов в сутки. Летом поливают теплой кипяченой водой (+30–35). Зимой поливы прекращают. Каждые две недели растение нужно подкармливать. Температура почвы – 22–25 градусов. Все очень просто, не правда ли?! Станислав ИВАНОВ, канд. с/х наук