А у нас – ананас
№ 33(33) от 21.12.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]
Плоды ананаса – многолетнего тропического плодового растения из семейства бромелиевых – знают все, но далеко не каждый догадывается, что его запросто можно выращивать в комнатных условиях. И агротехнику легко может освоить даже начинающий.
Верхушку соплодия срежьте острым ножом с полностью вызревшего плода. Срез должен быть гладким, без заусенцев. Затем подвесьте розетку в темном помещении листьями вниз на 4–7 дней. За это время срез покроется тканевой пробкой, которая предохранит его от загнивания.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес