Придумаем свою сказку

Новый год – самый домашний праздник. Он приносит ощущение размеренности и стабильности (Новый год все равно придет!), покоя, тепла, уютного дома. А у кого есть СВОЙ ДОМ – тот уже счастливый человек.

А как праздник нравится детям! А раз есть дети – уже есть ДОМ. И создать праздник мы можем сами, своими руками. Не лишайте себя удовольствия украсить свой дом так, как вам хочется.

Новогодних украшений продается сколько угодно и на любой карман. Нужна только ваша фантазия. Совсем не обязательно менять мебель или перекрашивать стены. Например, вы решили сделать совсем не традиционный интерьер – все оранжевое! Накройте стол оранжевой скатертью, повесьте легкие из органзы желто-оранжевые шторы, по­ставьте такие же свечи, бросьте желтое покрывало на диван и кресла и сшейте оранжевые чехлы на подушки, плюс золотые аксессуары и мишура. А еще апельсины, бананы и все такое желтое – ваш теплый дом готов к приему гостей. Будет так необычно и празднично, что елку или ее отсутствие никто и не заметит. Не бойтесь переборщить. «Нового года» не может быть слишком много!

У вас скопились разные мягкие игрушки? Очень хорошо! Повяжите всем огромные банты (они должны быть одинаковые и в тон интерьеру) и посадите зверушек во всех углах и на диване. И как по волшебству надоевшие мишки и зайчики превратятся в желанных участников новогодней сказки.

Разберите «закрома» . Наверняка что-нибудь забытое отыщется. Например, на антресолях вы нашли чемодан с пожелтевшими бабушкиными кружевами и подзорами. Это же новогоднее богатство! Постирайте их с отбеливателем, сильно накрахмальте и слегка подсушите. Пока ткань влажная, легко придать кружевам разную форму – «слепите» сказочные снежные фигуры, фантастических животных и цветы. Сделайте кайму на скатерть и на шторы. Добавьте серебряной мишуры, лент и шариков и свечей. И ваш дом будет готов к приему снежной принцессы в новогоднюю ночь.

Зелено-красные тона и золотая краска – как всегда в распоряжении приверженцев классического Нового года. Ну а моду на классику никто не отменял.

Праздник вы создаете себе сами, и пусть этот процесс вам будет в радость! Поторопитесь, Новый год не за горами.

Виктория НОВИКОВА, художник-дизайнер



Добрый совет

«Иней», который не тает

«Новое - хорошо забытое старое» - иногда полезно вспомнить подобную мудрость. И она непременно пригодится, если предновогодние фантазии унесут вас в сказочное ледяное царство Снежной королевы. «Морозной пылью серебрится...» А что если украсить весь интерьер инеем? Для этого вам понадобится насыщенный раствор поваренной соли. Налейте в пластиковое хозяйственное ведро теплой воды и постепенно добавляйте соль, постоянно помешивая. Как только соль перестанет растворяться в воде - значит, вы добились желаемого результата. Теперь наступает самое интересное. Еловую веточку аккуратно опустите в соляной раствор «вверх ногами» и ос­тавьте на ночь. Утром аккуратно достаньте из ведерка. Чудо произошло! Все иголочки будут искриться инеем - кристалликами соли. Освоить эту технологию не сможет разве что очень ленивый. «Засоленные» сухоцветы, коряги, листья Любые голые зимние веточки - березы, лещины, ивы - расцветут сказочными хрустальными цветочками.